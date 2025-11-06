Los colegios profesionales madrileños respaldan prohibir el tabaco en las calles para 2030

La Comisión de Sanidad de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) propone aprobar medidas legislativas para limitar de forma progresiva el consumo de tabaco y nicotina en todas sus formas (fumado, masticado o aspirado) en los espacios públicos de la capital española hasta conseguir su prohibición en las calles en 2030.

La iniciativa, denominada "Madrileños SinTabaco", busca avanzar hacia una Comunidad de Madrid "libre de humo", promover hábitos saludables e incentivar la colaboración entre profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y social.

En el manifiesto, aprobado por la Junta Directiva de la UICM el 4 de septiembre de 2025 y presentado este jueves, abogan por ampliar progresivamente las zonas libres de humo, empezando por las cercanas a centros educativos y sanitarios, paradas de autobús, terrazas, parques y recintos deportivos.

Destacan la importancia de reforzar la educación para la salud en centros escolares, comunitarios y sanitarios, buscar la adhesión de la Comunidad de Madrid y de todos sus municipios, así como de garantizar el cumplimiento de la legislación actual.

En el texto, abierto a sumar adhesiones en la plataforma change.org, apuestan por controlar y limitar el acceso a los dispositivos de vapeo, subir el precio del tabaco e impulsar medidas sancionadoras que refuercen la concienciación ciudadana.

También plantean que se debe registrar y notificar la prevalencia de tabaquismo y sus enfermedades asociadas, así como tratar el tabaquismo y financiar su tratamiento.

La UICM es una asociación compuesta por 45 Colegios Profesionales, de los cuales 17 pertenecen al sector sanitario o asistencial y representan a más de 200.000 profesionales.

Entre los colegios que forman parte de la Comisión de Sanidad de la UICM se encuentran los de Médicos, Enfermería, Farmacéuticos, Psicólogos y Fisioterapeutas.

En la presentación del manifiesto, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, ha hecho un llamamiento a todos los colegios profesionales, los medios de comunicación, las universidades, los centros educativos y el conjunto de la sociedad madrileña a sumarse a esta campaña para lograr que la región sea "pionera" en la defensa de la salud de la población.

Martínez-Sellés ha expresado su apoyo al Ministerio de Sanidad en todas las medidas para restringir el consumo de tabaco y ha opinado que la ministra del ramo, Mónica García, "no hace más porque no la dejan", teniendo en cuenta "el poder económico" del sector del tabaco.

Pedro Soriano, enfermero y director de Comunicación del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, ha subrayado que el tabaquismo es una enfermedad crónica y recurrente, una adicción, que tiene consecuencias físicas, psicológicas y sociales y que supone "un desafío para la salud pública".

Soriano ha mostrado su preocupación por las nuevas formas de consumo que se están extendiendo entre los jóvenes, como los vapeadores o los cigarrillos electrónicos, que pueden actuar como "una puerta de entrada" al tabaquismo, al tiempo que ha reivindicado el papel de las enfermeras escolares para aconsejar y motivar un cambio de hábito.

La presidenta del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos, Marisol Ucha, ha defendido que la salud debería ser "una asignatura obligatoria" en los centros educativos y ha asegurado que no hay tratamientos para las malformaciones provocadas por el cáncer, derivado del tabaquismo, en la boca y la cara, con las implicaciones que esto tiene en la autoestima y las relaciones sociales de los afectados.

Ana Isabel Moreno, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid, ha animado a todo el mundo a dejar de fumar, tras señalar que el consumo de tabaco está detrás de patologías muy invalidantes, como el cáncer de laringe.

Javier Martín del Olmo, del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid, ha resaltado que el tabaquismo es "un problema sanitario y social", causa de muerte y discapacidad que a la larga puede limitar las actividades de la vida cotidiana como subir escaleras, hacer la compra, cuidar a los hijos o participar en la sociedad.