Cibeles ordena echar el cierre durante un año a Teatro Barceló por superar el aforo

La capital podría quedarse durante un largo tiempo sin una de sus discotecas más míticas. La Agencia de Actividades (ADA) del Ayuntamiento de Madrid ha decretado el cese de actividad y el cierre durante un año de Teatro Barceló, antiguo Pachá, por superar el aforo máximo permitido en varias ocasiones.

Según ha adelantado El Mundo y confirmado fuentes municipales, los agentes de la Policía Municipal detectaron en dos inspecciones que el local superaba la capacidad permitida, implicando un riesgo de seguridad para las personas presentes. De acuerdo con estas fuentes, en el interior había alrededor de 1.500 personas, por encima del límite de 990 fijado en la licencia.

Tras estas comprobaciones, la ADA decretó la clausura la semana pasada, apenas unos días después de que la emblemática sala cambiase de manos de la familia Trapote - dueño también de la Joy Eslava y la chocolatería Ginés- al Grupo Sounds, que posee otros espacios como Fitz o Vandido.

Los nuevos propietarios han recurrido la decesión presentando un contencioso administrativo ante un juzgado de Madrid, por lo que la discoteca permanece abierta a la espera de lograr una suspensión cautelar de la orden de cierre.

La sala está entre los 10 discotecas españolas que este año buscan hacerse un hueco entre las 100 mejores del mundo en los Golden Moon Awards, el premio que la International Nightlife Association entrega cada año. Fabrik, Fitz, Fortuny, Lab The Club, Nox, Opium, Shôko, Teatro Barceló, Kapital y Vandido compiten por arrebatar a HÏ, en Ibiza, el título que ha acaparado en las últimas cinco ediciones.

