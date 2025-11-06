Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

COMUNIDAD DE MADRID

Alcorcón estudia acciones legales contra Almeida por bloquear el acceso de autobuses interurbanos a Príncipe Pío

La alcaldesa Candelaria Testa acusa al Ayuntamiento de Madrid de impedir el paso durante las obras de la A-5 pese a las recomendaciones del Consorcio Regional de Transportes

Autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid en una imagen de archivo.

Autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid en una imagen de archivo. / Comunidad de Madrid

EPE

EPE

El Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por el PSOE, analiza la posibilidad de exigir responsabilidades al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por "impedir" que los autobuses interurbanos lleguen al intercambiador de Príncipe Pío. La regidora Candelaria Testa sostiene que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) había recomendado mantener el acceso durante las obras de soterramiento de la A-5.

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha señalado que el propio Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) trasladó al Ayuntamiento de Alcorcón que "desde un principio aconsejaban tanto un carril bus como el acceso directamente hasta Príncipe Pío" durante las obras de soterramiento de la A-5, iniciadas en enero de este año.

El Gobierno local se ha reunido nuevamente con el Consorcio para solicitar un informe sobre los motivos que impiden el paso de los autobuses interurbanos. Según la alcaldesa, el documento recibido "culpabiliza a Almeida de esa decisión". Testa ha subrayado que "el problema es que Almeida no les deja pasar", y que las futuras reclamaciones judiciales se dirigirán contra el Ayuntamiento de Madrid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las columnas griegas que bordean el Manzanares no son lo que parecen: 'Algunas tienen impactos de bala de la Guerra Civil
  2. La Comunidad de Madrid elevará más de un 85% el contrato dos veces desierto para diseñar una estación de metro en Los Ahijones
  3. Radiohead renace en Madrid con un apoteósico concierto entre el rock épico y la rave desatada
  4. El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
  5. La capilla de Roma que El Prado ha reconstruido tras desaparecer en 1833: atesora siete frescos con la vida de san Diego de Alcalá
  6. Más de 40 atracciones, pista de hielo y un belén gigante: así es el parque temático que no puedes perderte esta Navidad en Madrid
  7. La Comunidad de Madrid vende a una inmobiliaria mexicana un edificio por 31 millones para hacer viviendas de lujo
  8. Vuelve a la escena 'del crimen', y esta vez no necesita autorización: Rosalía regresa a la Gran Vía de Madrid para visitar a Broncano

Cómo afecta a los vecinos de Alcalá de Henares la suspensión del servicio de Cercanías en Chamartín

Cómo afecta a los vecinos de Alcalá de Henares la suspensión del servicio de Cercanías en Chamartín

Tensión en la Asamblea en pleno juicio contra el fiscal general: Ayuso denuncia que el "Gobierno moroso" de Sánchez debe 10.500 millones a Madrid

Tensión en la Asamblea en pleno juicio contra el fiscal general: Ayuso denuncia que el "Gobierno moroso" de Sánchez debe 10.500 millones a Madrid

Ayuso acusa al PSOE de ser "lo peor que ha tenido España": "Todo lo que tocan lo degradan"

Ayuso acusa al PSOE de ser "lo peor que ha tenido España": "Todo lo que tocan lo degradan"

Alcorcón estudia acciones legales contra Almeida por bloquear el acceso de autobuses interurbanos a Príncipe Pío

Alcorcón estudia acciones legales contra Almeida por bloquear el acceso de autobuses interurbanos a Príncipe Pío

¿Qué va a ocurrir con el sacerdote de Toledo que detuvieron en Torremolinos en posesión de cocaína?

¿Qué va a ocurrir con el sacerdote de Toledo que detuvieron en Torremolinos en posesión de cocaína?

¿Qué hace Harry Kane, del Bayern de Múnich, con la camiseta de la Ferro, de la novena categoría del fútbol español?

¿Qué hace Harry Kane, del Bayern de Múnich, con la camiseta de la Ferro, de la novena categoría del fútbol español?

EEUU prueba un misil intercontinental tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares

EEUU prueba un misil intercontinental tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares

Aena sufre en el Ibex 35 tras la enmienda del PP que busca congelar las tasas aeroportuarias

Aena sufre en el Ibex 35 tras la enmienda del PP que busca congelar las tasas aeroportuarias