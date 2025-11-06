Alcorcón estudia acciones legales contra Almeida por bloquear el acceso de autobuses interurbanos a Príncipe Pío

El Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por el PSOE, analiza la posibilidad de exigir responsabilidades al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por "impedir" que los autobuses interurbanos lleguen al intercambiador de Príncipe Pío. La regidora Candelaria Testa sostiene que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) había recomendado mantener el acceso durante las obras de soterramiento de la A-5.

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha señalado que el propio Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) trasladó al Ayuntamiento de Alcorcón que "desde un principio aconsejaban tanto un carril bus como el acceso directamente hasta Príncipe Pío" durante las obras de soterramiento de la A-5, iniciadas en enero de este año.

El Gobierno local se ha reunido nuevamente con el Consorcio para solicitar un informe sobre los motivos que impiden el paso de los autobuses interurbanos. Según la alcaldesa, el documento recibido "culpabiliza a Almeida de esa decisión". Testa ha subrayado que "el problema es que Almeida no les deja pasar", y que las futuras reclamaciones judiciales se dirigirán contra el Ayuntamiento de Madrid.