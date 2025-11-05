PLANES
Este viernes, turrón gratis en pleno corazón de Madrid: disfruta del mejor dulce navideño
La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid reivindica el valor de este dulce con un evento especial
El turrón es un dulce típico de Navidad que se originó en el mundo árabe, alrededor del siglo VIII. A la Península Ibérica llegó en el siglo XV, a través de Valencia, expandiéndose por todo el territorio durante las décadas posteriores. Compuesto de almendras tostadas, miel, azúcar y clara de huevo, este dulce se ha consolidado como el más típico del periodo navideño. En este sentido, Madrid ya empieza a oler a Navidad: el Ayuntamiento ya está instalando el gran árbol en la Puerta del Sol, momento tras el cual la capital da oficialmente por iniciada estas semanas de magia e ilusión.
Precisamente en este punto, en la Puerta del Sol, se llevará a cabo este viernes un evento multitudinario de lo más interesante para los amantes del turrón. Si quieres disfrutar del mejor sabor navideño totalmente gratis, atento a esta cita.
Turrón gratis este viernes en la Puerta del Sol
La Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE) reúne este viernes a maestros reposteros, procedentes de Canarias, en la Real Casa de Correos. Allí se elaborará un turrón de varias decenas de metros, que conmemorará el Día del Turrón, que se celebra esta misma jornada y que sirve como anticipo de la campaña navideña.
Su elaboración arrancará a primera hora, y comenzará a ser repartido de forma gratuita a las once horas de la mañana en la calle del Correo. Los madrileños y turistas podrán, así, disfrutar de este manjar de la forma más asequible posible. Estará compuesto mediante ingredientes locales y canarios, como fresas liofilizadas de Aranjuez, miel y pistachos con sello de Madrid, chocolate Maykhel certificado, y el sabor canario de plátano, gofio de millo y almendras de Santiago del Teide.
"Queremos rendir homenaje a un producto tan nuestro como el turrón, promover el consumo de cercanía y dar visibilidad al trabajo de productores y artesanos", ha señalado el presidente de ACYRE Madrid, Eduardo Casquero.
