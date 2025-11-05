Vuelve a la escena 'del crimen', y esta vez no necesita autorización: Rosalía regresa a la Gran Vía de Madrid para visitar a Broncano

No parece Rosalía muy preocupada por eso de que nunca hay que volver a la escena 'del crimen', sea del índole que sea (en este caso menor). Ni un par de semanas han pasado desde que la 'liara' en la Gran Vía de Madrid, presentándose por sorpresa en la plaza de Callao y colapsando total en los alrededores, y ya tiene previsto regresar, aunque esta vez no necesitará una auotorización que, por otro lado, nunca pidió.

La artista catalana será la invitada de David Broncano el próximo lunes 10 de noviembre en 'La revuelta', apenas tres días después del lanzamiento de su nuevo álbum, "Lux" (y filtrado al completo este miércoles). La noticia, adelantada por Informalia, confirma lo que muchos ya esperaban: la cantante española más internacional debutará en el formato que lidera las noches de La 1.

Críticas de Almeida

Y de paso, volverá al centro de Madrid con la polémica aún candente. La concentración el pasado 21 de octubre, sin aviso previo, provocó una llamada de atención del alcalde José Luis Martínez-Almeida, que calificó el suceso de “riesgo para la seguridad ciudadana”.

La artista catalana proyectó la portada de su nuevo disco, Lux, en las pantallas de Callao y la Gran Vía de Madrid poco después de las 22:00 horas. El lanzamiento se esperaba durante un TikTok Live programado para las 20:45 de este lunes, aunque desde primeras horas del día corrían rumores de que podría aparecer en persona en algún punto de Madrid.

El aviso corrió rápidamente por las redes sociales y miles de seguidores acudieron a la zona en cuestión de minutos, bloqueando el tránsito peatonal y obligando a intervenir a efectivos de seguridad. El Ayuntamiento mantiene abierta la investigación para determinar si el evento contaba con los permisos pertinentes o si se trató de una acción no autorizada.

Una posible multa

"Puso en peligro la integridad de las personas", llegó a decir el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que le pasó la patata caliente de si había que multar o no a la cantante a Delegación de Gobierno. analizando ahora los informes de la Policía Municipal de Madrid sobre el evento sorpresa organizado por la cantante Rosalía el pasado 20 de octubre para presentar su disco Lux en la plaza de Callao para determinar si procede sancionar a los promotores.

Así lo señaló el delegado Francisco Martín en un desayuno informativo organizado por EP, donde ha reconocido que el evento fue "francamente peligroso para la ciudadanía" con cientos de personas "deambulando por una Gran Vía abierta", y en una situación "de peligro".

Martín ha criticado que el ayuntamiento de la capital esté buscando que sea la Delegación del Gobierno quien imponga una posible multa a Rosalía, si bien ha indicado que el departamento de sanciones está analizando el caso porque tampoco hay acta de Policía Nacional ni tenía constancia del evento.