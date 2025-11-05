El PSOE acusa al Ayuntamiento de "correr" con la nueva ordenanza de terrazas y plantea una alternativa "adaptada a la diversidad" de Madrid

La batalla del PSOE contra las ordenanzas de terrazas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida no cesa. Los socialistas, que ya lograron que la Justicia tumbase la normativa impulsada durante el anterior mandato, vuelven a la carga este miércoles con una enmienda a la totalidad del nuevo proyecto recién aprobado por el Ayuntamiento. Acusan a este de "correr" con la tramitación de un texto continuista y sin diálogo real con todas las partes afectadas.

"Ni los vecinos, ni los hosteleros, ni los comerciantes han sido realmente consultados", lamenta la edil Enma López, para quien esta era la "ocasión para dibujar el Madrid que queremos". Sin embargo, el Consistorio ha "vuelto a perder una oportunidad para hacer las cosas bien", critica, con "un texto que no satisface a nadie". Para la portavoz de Economía del grupo socialista, lo que el Ayuntamiento propone es una ordenanza "continuista, rígida y alejada de la realidad de la ciudad", en vez de la norma "moderna, participada y adaptada a la diversidad de sus barrios" que Madrid necesita.

Por ello, los socialistas reclaman devolver el proyecto a la Junta de Gobierno y reabrir la negociación con las partes para elaborar una nueva norma más acorde a estas necesidades. Asimismo, proponen un modelo alternativo, con elementos clave como la regulación por zonas, participación efectiva, accesibilidad y sostenibilidad exigibles, más transparencia y una inspección reforzada para que “el espacio de todos sea realmente de todos”.

Regulación por zonas, participación efectiva y sostenibilidad

Así, frente a lo que consideran una regla “uniforme” y de “aplicación imposible” en una ciudad tan heterogénea como Madrid, el PSOE defiende una ordenación general con criterios comunes y desarrollos específicos por tipologías urbanas y para plazas singulares por su valor patrimonial. Reclaman también incorporar a vecinos y empresarios a la Comisión de Terrazas, descentralizar competencias hacia las Juntas de Distrito y someter la elaboración, interpretación y seguimiento de la norma a procesos participativos.

El documento subraya que el proyecto municipal “ni facilita las denuncias ni mejora la inspección” y propone crear una unidad específica de agentes para vigilar, controlar y sancionar incumplimientos, además de introducir herramientas de transparencia como códigos QR en cada terraza con datos de licencia, planos y acceso al visor urbanístico. En materia de derechos y convivencia, el PSOE coloca la accesibilidad en el centro: pasillos que permitan el tránsito de sillas de ruedas y carritos, un mínimo de mesas adaptadas y anchos suficientes para garantizar itinerarios peatonales. Pide también indicadores periódicos de impacto para evaluar la convivencia y corregir excesos.

“Queremos una ciudad ordenada, accesible y con personalidad propia, que cuide su estética, fomente la convivencia y haga cumplir las normas”, reivindica López. La sostenibilidad es otro de los ejes. Los socialistas proponen integrar la Agenda 2030 en la ordenanza, con medidas como prohibir plásticos de un solo uso o eliminar las estufas de gas. Asimismo, piden elevar la ambición estética y ampliar el alcance de la ordenanza para ordenar también otras instalaciones comerciales en la calle, de forma que se evite la “dispersión regulatoria”. “Madrid merece la ambición, el diálogo y una mirada de futuro, que el gobierno de Almeida no le ofrece”, subraya la edil socialista

La nueva ordenanza: menos burocracia y más sanciones

El texto aprobado por el Ayuntamiento, que entrará en vigor en 2026, puesta por simplificar la tramitación y reforzar el control. El cambio más simbólico es la posibilidad de extinguir licencias por reincidencia, una demanda recurrente del vecindario. En el frente burocrático, se eliminan trámites innecesarios, se permite la tramitación simultánea y se suprime la obligación de aportar papeles que ya están en los archivos municipales.

El régimen sancionador se endurece, con nuevos tipos de infracción y se agrava la calificación de otras (de leves a graves y de graves a muy graves), aunque se mantienen los importes económicos. Se sancionarán con más rigor los ruidos por movimiento del mobiliario, la colocación de elementos no autorizados o no retirar las terrazas al terminar el horario. También se tipifican faltas por ocupar mesas altas de baja ocupación o por instalar más de dos taburetes en ellas.

Además, se refuerzan las “ordenaciones conjuntas” para actuar en zonas saturadas o con valores patrimoniales o paisajísticos. Estas limitaciones deberán contar con participación vecinal y del sector y el aval de la Comisión de Terrazas, que gana protagonismo en el nuevo marco.