SUCESO EN MADRID
La policía detiene a un hombre por una agresión sexual en un autobús frente al 12 de Octubre
Un varón de 26 años ha sido acusado de acoso y conductas inapropiadas
Agentes de la Policía Municipal de Madrid detuvieron el pasado lunes a un varón de 26 años acusado de agredir sexualmente de una joven de apenas 21 años en el interior de un autobús regional con destino Valdemoro de la capital, según ha informado la Policía de la ciudad.
Los hechos ocurrieron cuando el autobús se encontraba frente al Hospital 12 de Octubre, y hasta el lugar se desplazaron agentes tras ser alertados por el propio conductor, según ha indicado este miércoles la propia vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.
A su llegada al lugar, los agentes recogieron el testimonio de la víctima, que afirmaba haberse sentido acosada y sufrido conductas inapropiadas por parte del presunto agresor, a quien además se le incautó un arma blanca y fue detenido.
Sanz ha aprovechado la ocasión para poner en valor la intervención de la Policía Municipal, y también al conductor del autobús por "haber actuado de manera tan rápida" y permitir que las autoridades pudieran "atajar la situación antes de que fuera a mayores".
En concreto, el chófer del autobús reaccionó activando el protocolo de emergencia y comunicando la situación al centro de control que a su vez fue quien dio el aviso a la Policía. El detenido es de nacionalidad española pero nacido en Países Bajos, según El Mundo.
