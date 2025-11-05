El plan contra el ruido del Ayuntamiento propone acciones en 33 puntos calientes de contaminación acústica

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este miércoles el Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica (PAMCA), una hoja de ruta para reducir la exposición de los madrileños a niveles de ruido elevados. Entre otras cuestiones, el documento apuesta por impulsar el transporte público y eléctrico, reforzar la red ciclista, integrar criterios acústicos en la planificación urbana y acometer intervenciones en 33 puntos sensibles, al tiempo que preserva 24 zonas tranquilas como El Retiro o la Casa de Campo.

Aprobado inicialmente el pasado 18 de septiembre, este plan “consolida a Madrid como referente nacional e internacional en la lucha contra el ruido”, tal y como ha destacado durante la presentación el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tras haber logrado reducir en hasta un 80% desde 2006 la contaminación acústica a la que está expuesta la población de la ciudad.

El núcleo de la estrategia municipal se orienta a una movilidad más silenciosa. Para ello, el Consistorio prevé incrementar el porcentaje de autobuses eléctricos en la EMT, evaluar la reducción de tiempos de tránsito y espera en las paradas e incentivar la creación de carriles Bus-VAO. También fomentará otras cuestiones, como los desplazamientos a pie y en bicicleta, o la integración de criterios acústicos en el planeamiento urbano y en la construcción de equipamientos, como ya sucede con grandes obras de transformación como el soterramiento de la A-5 o la cubrición de la M-30.

Por otro lado, el PAMCA baja al terreno con un mapa concreto de actuaciones en 33 puntos de la ciudad, entre ellos la avenida de la Ilustración, el paseo de la Castellana, la M-30 o calles como Bravo Murillo, Velázquez y General Ricardos, con medidas adaptadas a la problemática de cada tramo. Al otro lado de la balanza, identifica otras 24 zonas tranquilas que merecen ser preservadas y reforzadas, como El Retiro, la Casa de Campo, la Dehesa de la Villa o el parque Juan Carlos I, entre otras.

El documento presta también una atención específica a la convivencia entre ocio y descanso, o buscando un equilibrio entre la vitalidad económica y cultural de la ciudad y el derecho al descanso de los vecinos. Así, contempla campañas de mediación social y sensibilización para impulsar un ocio nocturno responsable; así como el control de actividades potencialmente molestas por ruido y la gestión de las ZPAE y de los grandes eventos.

Precisamente este último punto es uno de los más criticados por la oposición en sus alegaciones al plan. Desde Más Madrid, el concejal José Luis Nieto critica que el Gobierno municipal "se olvida de considerar" el ruido provocado por estos espacios que acogen de forma recurrente eventos multitudinarios "con un alto impacto en la generación de contaminación acústica". Por su parte, el PSOE incluye entre sus 10 propuestas la de crear un protocolo de control acústico para grandes eventos que "garantice la convivencia entre el disfrute cultural y el derecho al descanso".