El plan de "rescate" de las matemáticas en los colegios madrileños: carrera de sumas, bingo matemático y una lista de medidas "desnaturalizadas"

Para muchos alumnos de la Comunidad de Madrid, afrontar la asignatura de matemáticas se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza. El ejecutivo regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, se ha propuesto elevar el nivel en las aulas a través de un plan de rescate de las matemáticas. Es por ello que ha hecho llegar a los colegios de la comunidad una guía docente que recoge un paquete de nuevas medidas y metodologías de trabajo orientadas a alumnos de entre 3 y 12 años.

Entre otras acciones, también se propone que titulados de cualquier ingeniería y de otras carreras de Ciencias puedan impartir clases de esta asignatura, e incluso que alumnos de 3º de Matemáticas o Ingenierías pudieran seguir este mismo camino. Desde la Consejería también se sugiere la posibilidad de rescatar a profesores de Matemáticas jubilados y de permitir que en el caso concreto de esta asignatura se permita a graduados de ciertas carreras técnicas como determinadas ingenierías a ejercer como profesores sin necesidad de obtener el máster habilitante. Todas estas medidas aparecen recogidas bajo el nombre de Plan de Rescate de las Matemáticas.

Esta iniciativa no ha sido bien recibida por la oposición, los sindicatos de estudiantes y los propios docentes. "Hay una serie de normas que recoge la ley vigente, de obligado cumplimiento, y lo dice también la didáctica de las matemáticas desde hace muchos años, aunque se pongan de espaldas a ella", explica a través de 'X' Belén Palop, profesora del Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid.

Carrera de sumas, cálculo relámpago o diario matemático

Este mismo curso se quieren implementar las medidas diseñadas por la Consejería de Educación. Por ello, se está enviando el programa a todos los centros educativos. El plan propone dedicar de 5 a 10 minutos diarios en actividades o dinámicas relacionadas con el cálculo mental, en función de los distintos niveles de cada etapa; reforzar la adquisición de terminología matemática básica mediante la creación de bancos de palabras; ejecutar actividades que fomenten la comprensión de aspectos geométricos, entre otras muchas.

Una serie de actividades que no han recibido la mejor de las acogidas. "Hacer un banco de palabras no desarrolla ninguna capacidad. Los alumnos no tienen por qué subrayar una palabra de un enunciado para 'acertar' la operación. Jamás", defiende Palop. "Poner gomets en un diario de cálculo mental no va a rescatar las matemáticas. De hecho, dedicar una página del programa a esto muestra lo poco que tenían que decir", añade.

Por último, la profesora del Departamento de Didáctica de Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de la UCM hace un llamamiento a la cordura para "retirar inmediatamente este documento" al tiempo que recomienda reunirse con "asociaciones de profesores de matemáticas y docentes nutridos" para alcanzar una posición más favorable.