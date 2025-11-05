Un mural de este municipio de la Comunidad de Madrid, candidato a ser nombrado mejor del mundo

Hace 40.000 años, en el Paleolítico Superior, el mural se posicionó como la principal expresión artística del ser humano. Las cuevas de Altamira o Lascaux son prueba de estas representaciones prehistóricas, a través de las cuales se expresaban escenas cotidianas o símbolos haces miles de años. En el Renacimiento, artistas como Miguel Ángel exploraron sus límites, para que después el Barroco y el Rococó empezara a combinar la pintura con otros elementos.

A mediados de siglo XX, el arte urbano experimenta una explosión en Filadelfia y Nueva York, que pronto se expande a todo el mundo mediante el grafiti, una forma de expresión social y protesta. Jean-Michel Basquiat o Banksy son, a día de hoy, algunas de las figuras más destacadas de este mundo. No obstante, hay miles de artistas que, por desconocidos, no dejan de ostentar una obra de excelente calidad. La plataforma Street Art Cities, nacida en 20216, se dedica a reunir en un mapa las mejores obras de arte callejero de más de 2.500 ciudades. La comunidad se encarga de votar el mejor de todos ellos, distinción que este año podría obtener este mural situado en el municipio madrileño de Fuenlabrada.

'Niños perdidos', el mural que opta al reconocimiento

El Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada reúne obras de algunos de los mejores artistas del mundo. En una clara apuesta del Ayuntamiento por el grafiti, la ciudad se ha convertido en todo un referente europeo de apoyo al mural. Entre su catálogo, el mural 'Niños Perdidos', de Murfin, opta este año a ser elegido como mejor mural del mundo por Street Art Cities. Este muestra a una niña abrazando un cocodrilo de juguete, que parece estar cobrando vida. Los colores marcados y la mirada de la niña destacan en una estampa que presenta movimiento y que se extiende a toda una fachada.

'Your Dreams', de Murfin. / Street Art Cities

Murfin, su autor, fue Premio Andalucía Joven en el año 2020, logrando en los últimos tiempos un gran reconocimiento internacional. Su estilo original, donde suelen estar presentes los paisajes, animales y personajes fantásticos, es inconfundible en la escena. En febrero de este mismo año, Street Art Cities ya lo premió con el segundo puesto en las mejores obras del mes con su mural 'Your Dreams'.