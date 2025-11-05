En Directo
DIRECTO
Lluvia en Madrid | Última hora de las precipitaciones en la Comunidad de Madrid
Última hora del tiempo en la Comunidad de Madrid
VÍDEO
Algunos usuarios comparten imágenes de las lluvias en la Comunidad de Madrid
La Comunidad desaparece bajo las precipitaciones
Según recoge este usuario, el rápido desplazamiento de las precipitaciones y tormentas evita problemas mayores:
Gran actividad tormentosa
AVISO AMARILLO
Emergencias 112 recomienda evitar las actividades al aire libre hasta las 23:59h
