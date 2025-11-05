Esta es la familia más rica de Madrid, según la revista Forbes

La revista Forbes ha publicado un año más su lista de las 100 mayores fortunas del país en el año 2025. Dentro de la misma, la Comunidad de Madrid reúne hasta 29 entradas, de individuos o familias, que acumulan un total de 46.788 millones de euros. La capital es la región que más fortunas aporta a la lista, representando una riqueza media de 1.613 millones de euros, un dato que contrasta con la situación de desigualdad económica que vive la comunidad autónoma, situándose como la más dispar en términos de renta y patrimonio de todo el país, junto a la Región de Murcia.

Dentro de este ranking aparecen empresarios como el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; Juan Abelló, Alberto Palatchi, Alicia Koplowitz o Helena Revoredo. Sin embargo, hay una familia en concreto que destaca dentro de la lista, con hasta cuatro miembros de la estirpe dentro de las cien grandes fortunas de España.

La familia Del Pino, la más rica de Madrid

En la cúspide de este ranking se coloca Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, como tercera mayor fortuna de España. Con 8.000 millones de euros de patrimonio total, es la mayor fortuna madrileña del país. Su hija, María del Pino, es la mayor de cinco hermanos y la presidenta de la fundación que lleva el nombre de su padre. Con 4.200 millones de euros, solo Sandra Ortega la supera en España. El hermano de Rafael, Leopoldo del Pino; y su hijo, Joaquín del Pino; son los otros miembros de la familia que se cuelan en este prestigioso ranking.

En total, estas cuatro personas suman 15.900 millones de euros de patrimonio. Así pues, la familia Del Pino Calvo-Sotelo ostenta el 33% de la fortuna total que poseen este centenar de grandes ricos españoles. Son, así, la familia más rica de la Comunidad de Madrid, y una de las más poderosas del país.