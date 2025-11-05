FÚTBOL
Cristiano Ronaldo, en una nueva entrevista con Piers Morgan: "Donald Trump es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo"
Hace tan solo unos meses, el futbolista regaló al presidente de los Estados Unidos una camiseta de la selección portuguesa firmada de su puño y letra
Cristiano Ronaldo, en el momento más maduro y sensato de su carrera, ha optado por ofrecer más entrevistas que nunca. El portugués transmite una sensación de tranquilidad en esta última etapa de su carrera profesional como jugador estrella de Al Nassr y máximo icono de la Saudi Pro League. El delantero concedió una nueva entrevista a su íntimo amigo Piers Morgan, periodista británico, cuya primera parte salió a la luz este martes. Cristiano no rehuyó de ningún tema. Con rostro serio y pensativo dejó caer que su retirada está más cerca que nunca.
"Creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente, lloraré, sí. Sí, es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión", confesó el portugués.
Cristiano, amante del fútbol confeso, valora cómo puede cambiar su vida el día que tome la decisión de retirarse: "Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos en el fútbol al marcar un gol. Como digo, todo tiene un principio y un final. Así que creo que estaré preparado, creo". "Tengo otras pasiones. Voy a tener más tiempo para mí. Voy a tener más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años, y que empiezo a echar de menos cuando viajo y me quedo tantos días en el hotel con el equipo", añadió.
El portugués sacó su lado más personal tras anunciar al mundo la propuesta de matrimonio a su pareja Georgina Rodríguez. El '7' confesó haber recibido el impulso de sus hijas. "Ellas llegaron y me dijeron: 'Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que os caséis'. Y yo dije: 'Guau, es el momento de hacerlo'", relataba entre risas el futbolista.
"Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo"
En esta primera parte de la entrevista, Morgan recordó al crack portugués una anécdota con el presidente Donald Trump. Cristiano regaló al mandamás de los Estados Unidos una camiseta firmada de la selección portuguesa con el siguiente mensaje: “Para el presidente Donald J. Trump. Jugando por la paz”. El portugués lo considera como "uno de los hombres que puede cambiar o ayudar a cambiar el mundo", haciendo alusión a las dos grandes guerras, la de Ucrania-Rusia y Palestina-Israel, que han colapsado el mundo en los últimos años.
