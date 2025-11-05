TRANSPORTE PÚBLICO
Chamartín se queda sin Cercanías este domingo hasta las 8 de la mañana
También permanecerán sin servicio las estaciones de Fuencarral, Mirasierra, Ramón y Cajal, Fuente de la Mora, Valdebebas y Aeropuerto T4
Cercanías no ofrecerá servicio este domingo hasta las 8:00 en la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor debido a una actualización del software del enclavamiento.
Según ha informado Renfe, durante las tres primeras horas de servicio del domingo, los trenes de las líneas C-2, C-4, C-7, C-8 y C-10 con origen o destino Atocha iniciarán y finalizarán su recorrido en Nuevos Ministerios, mientras que los de la C-3 procedentes de Aranjuez lo harán en Atocha.
Por el norte, las líneas C-4A y C-4B iniciarán y concluirán su recorrido en Cantoblanco, donde habrá un servicio especial de autobuses hasta Chamartín con parada en Fuencarral. Los trenes de las líneas C-7 y C-8 que lleguen desde Príncipe Pío y Villalba, respectivamente, terminarán en Pitis. La línea C-1 (Chamartín–Aeropuerto T4) no prestará servicio hasta las 8:00.
Durante las primeras horas del 9 de noviembre permanecerán sin servicio las estaciones de Fuencarral, Mirasierra, Ramón y Cajal, Fuente de la Mora, Valdebebas y Aeropuerto T4, además de la propia Chamartín. Renfe está comunicando estas modificaciones por trabajos de mejora a través de sus canales habituales: megafonía en trenes y estaciones, cartelería, web, redes sociales y canal de WhatsApp.
El enclavamiento es el sistema que regula la circulación ferroviaria en Chamartín–Clara Campoamor, garantizando la seguridad de los movimientos al supervisar el funcionamiento de todos los elementos de la vía (agujas, señales, sistemas de detección de tren, etc.) y fijar el estado necesario para autorizar cada maniobra.
Con la actualización del software del enclavamiento que ejecuta Adif se agiliza la expedición de trenes en la estación, se recupera la vía 8 en sentido norte como vía pasante y se aumenta la capacidad de salida hacia el túnel de Recoletos.
