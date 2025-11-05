Cazan a los ‘reventas’ de Extranjería: detenidos en Vallecas dos hombres que traficaban con citas a 50 euros

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos hombres acusados de hacer negocio con la desesperación ajena: reservaban en masa citas para las Oficinas de Extranjería y Asilo y después las revendían a 50 euros la unidad a ciudadanos extranjeros que necesitaban regularizar su situación.

La investigación se inició el pasado 16 de octubre, cuando un indicativo policial sorprendió a dos varones dentro de un coche estacionado en una calle de Puente de Vallecas, cada uno manejando varios teléfonos móviles a la vez.

Aquella escena levantó la liebre: tras las primeras comprobaciones, los agentes constataron que utilizaban un bot informático para lanzar múltiples llamadas al número oficial destinado a la obtención de citas previas. Con las pesquisas ya en marcha, la Policía acreditó que las citas capturadas a golpe de software terminaban en el mercado negro por un precio fijo de 50 euros, abonados mediante transferencia bancaria.

El operativo permitió intervenir cuatro teléfonos móviles con los que operaban y una agenda repleta de nombres, apellidos y otros datos sensibles de potenciales clientes, la misma información que se exige en Extranjería para tramitar permisos.

El modus operandi no era inocuo: la avalancha de llamadas automatizadas saturaba un servicio público y dejaba quienes trataban de pedir cita por los cauces habituales ante una odisea casi imposible. Tras las detenciones, ambos arrestados fueron puestos a disposición judicial, acusados de delitos de estafa y daños informáticos.