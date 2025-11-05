Ayuso acusa al Gobierno de estar "carcomido por la corrupción" y llama al "patriotismo de todos" ante las próximas elecciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este miércoles contra un Gobierno de España que, según ha afirmado, "se cree impune" y "hace el ridículo" con un "proyecto guerracivilista" cuyo único objetivo sería que "no gobierne la derecha".

Durante una entrevista concedida a esRadio, la dirigente popular aseguró que el PSOE "delinque a tanta velocidad" que incluso debe dejar la preparación de los plenos, que se celebran los jueves, "para la madrugada", porque "de aquí a mañana van a salir siete escándalos más".

Críticas a Bolaños y Torres por los últimos escándalos del PSOE

Ayuso arremetió especialmente contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por considerar que el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el ministro Ángel Víctor Torres no refleja "ni rastro de las cosas horribles" y que, pese a ello, el Gobierno se ampara en su supuesto "progresismo" para justificarse.

"Tiene la caradura el ministro de Justicia, que abandona a los jueces y que los ataca abiertamente, de ir de esa víctima de 'nos persiguen por ser progresistas'. No puedes tener tanta caradura", declaró la presidenta madrileña, quien acusó al Ejecutivo de pretender unificar "los tres poderes en uno".

También se refirió a Torres al censurar que dijera que "en su caso no había prostitución". En este sentido, Ayuso insistió en que "nos hemos acostumbrado a un Gobierno, no solo que está carcomido por la corrupción, que evidentemente nos abochorna a todos, sino que la peor de las corrupciones es sobre quién sustenta el pacto de investidura, que es con Bildu, el brazo político del terrorismo en España". Según la dirigente popular, a partir de ahí "es corrupción en todos los sentidos desde el primer día".

La presidenta madrileña sostuvo que cuando "no se cumple con el Estado de Derecho" el Gobierno "hace el ridículo de esta manera" y denunció la ausencia de "un mínimo respeto por las reglas del juego". "El Gobierno de la nación apuesta por un proyecto totalmente totalitario. Ellos han levantado un muro guerracivilista, que ya advirtió Pedro Sánchez, para que no gobiernen los demás e intentan hacer imposible la convivencia", afirmó.

Advertencia sobre la ruptura institucional y los choques en las universidades

Ayuso añadió que "cualquier delito, cualquier corruptela, se justifica desde el poder" y advirtió del riesgo de "choques de trenes en todas las instituciones", como las imágenes vistas recientemente en la Universidad de Barcelona "entre grupos de jóvenes enfrentándose entre ellos".

Por último, apeló al "patriotismo de todos" para defender el Estado de Derecho y animó a los ciudadanos a acudir a las urnas. "Apelo al patriotismo de jueces, fiscales y periodistas para que defiendan el Estado de Derecho, un país en convivencia y la verdad. Cada uno debe dar su mejor versión en estos momentos", señaló, antes de concluir:

"Cuando el Estado de Derecho está en entredicho, cuando la verdad ya no importa y no quedan instituciones garantes, no todo vale. Hay que resistir, pelear, aguantar y confiar, e ir todos a votar por el cambio".