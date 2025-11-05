El Ayuntamiento inicia la construcción de la nueva comisaría integral de Villaverde

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado este miércoles la construcción de la nueva comisaría integral de Policía Municipal de Villaverde, un proyecto con una inversión de 6,6 millones de euros que estará finalizado en la primavera de 2027. La actuación se enmarca dentro del plan de modernización de infraestructuras policiales que impulsa el consistorio madrileño.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, acompañada por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal de Villaverde, Orlando Chacón, ha colocado la primera piedra del edificio, que se ubicará en el número 104 de la avenida Real de Pinto.

Inversión en seguridad y modernización de instalaciones

Sanz ha destacado que esta nueva dotación es "un ejemplo más del compromiso del Gobierno municipal con la mejora de las instalaciones de la Policía Municipal". Desde 2019, el Ayuntamiento ha invertido 43 millones de euros en la construcción de ocho comisarías en los distritos de Retiro, Chamartín, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Hortaleza y Villa de Vallecas, además de una unidad logística en Moncloa-Aravaca.

En el mismo periodo, el Consistorio ha destinado 22,2 millones de euros a la reforma y adecuación de equipamientos policiales, entre los que destacan el inmueble de la calle del Plomo (Arganzuela) que centraliza las comisarías de Policía Judicial (9,4 millones), la reforma de las caballerizas del Escuadrón (1,9 millones) y la transformación del antiguo mercado de Orcasur (Usera) en centro logístico (con 1,1 millones ya ejecutados y 3,5 millones en ejecución).

Un edificio moderno y funcional para Villaverde

La futura comisaría contará con una superficie total construida de 4.835 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas sobre rasante y una bajo rasante.

Recreación de cómo quedará la nueva Comisaría Integral de Distrito de Policía Municipal en Villaverde. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

La planta baja estará destinada a la atención al público y dispondrá de oficinas para la Sección de Agentes Tutores asignados a este distrito, sala multiusos, recintos para decomisado, aseos, sala de botiquín y primeros auxilios, emisora y almacenes, entre otras dependencias. Por su parte, la primera planta tendrá oficina general, despachos, vestuarios, duchas y aseos.

La planta segunda contará con sala de reuniones, zona de descanso y vestuarios, mientras que la planta sótano albergará el aparcamiento, salas de instalaciones, archivo, vestuarios de personal, aseos y cuarto mecánico.

98 nuevos equipamientos municipales hasta 2027

La nueva comisaría forma parte del Plan de Equipamientos Madrid Capital 21, una estrategia municipal para el periodo 2019-2027 impulsada por el Área de Obras y Equipamientos. El plan contempla la construcción de 96 nuevas dotaciones públicas, entre ellas escuelas infantiles, centros de mayores, polideportivos, bibliotecas, centros culturales y de servicios sociales, además de instalaciones de seguridad y emergencias.

Actualmente, la cifra ya se ha superado y son 98 los equipamientos construidos o en ejecución, con una inversión total superior a 550 millones de euros. De ellos, 77 ya están finalizados y 21 se encuentran en fase de construcción.