Almeida busca atraer a más turistas argentinos, el mercado que más ha crecido este año para Madrid

Madrid es uno de los destinos preferidos para los argentinos. Entre enero y septiembre de este año, la capital recibió 157.430 visitantes procedentes de Argentina (+29,8%) y rebasó las 380.000 pernoctaciones (+28,7%), superando las cifras de todo 2024. No obstante, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, quiere más. Consciente de que el argentino es un mercado estratégico para la ciudad, el regidor popular se ha reunido este miércoles en Buenos Aires con representantes del sector turístico local para reforzar la captación de viajeros.

El encuentro, bautizado como 'Madrid en Buenos Aires', es una de las múltiples paradas de la gira por la capital porteña de Almeida. Acompañado por la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, el edil ha presentado a Argentina como palanca necesaria para consolidar a Madrid “como destino de referencia en Europa” para el viajero latinoamericano. En el acto estaban presentes representantes institucionales y del sector, incluyendo el director corporativo de Iberia, Juan Cierco; el director ejecutivo de Visit Buenos Aires, Valentín Díaz; y la directora general de Despegar, Paula Cristi.

Tal y como destaca el Consistorio en una nota, el contexto actual de estabilización económica y la valorización del peso abren una ventana de oportunidad para atraer “turismo de calidad de largo radio”, y para reforzar a Madrid como puerta de entrada a España y Europa para el viajero argentino. Además, señalan, el mercado argentino contribuye a desestacionalizar el turismo, pues uno de sus picos de viajes coincide con el verano austral (de enero a marzo), periodo en el que Madrid quiere "posicionarse como un destino referente".

Con este objetivo en mente, Almeida y Maíllo han reivindicado en Buenos Aires las bondades de Madrid como destino, entre las que se cuentan algunos de los atributos más valorados por el público argentino: seguridad, patrimonio cultural, gastronomía, compras y hospitalidad. También la conectividad es otro pilar clave, con hasta seis vuelos diarios entre ambas capitales y una ruta directa con Córdoba; a las que en 2026 se sumará una nueva conexión de Plus Ultra, reforzando a Barajas como gran hub del sur de Europa y enlace con Latinoamérica.

El acto de este miércoles supone dar continuidad al acuerdo de promoción turística suscrito entre Madrid y Buenos Aires en FITUR 2025, que ha permitido desplegar acciones conjuntas de promoción en ambos destinos, entre las que se incluyen una campaña promocional de Madrid en más de 250 soportes urbanos y digitales, acciones con Expedia orientadas al viajero premium y una campaña específica de desestacionalización para el verano austral.