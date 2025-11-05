TIEMPO
La AEMET avisa: la lluvia se instala en Madrid este miércoles
Las precipitaciones será protagonistas en la capital durante los próximos días
El otoño ya se hace notar en Madrid. El descenso de temperaturas ya empieza a ser considerable en las últimas jornadas. Especialmente, durante la madrugada, cuando las mínimas caen ya por debajo de los diez grados centígrados. Las máximas, además, llevan días por debajo de los veinte, una marca a la que, probablemente, no volveremos a llegar en el Manzanares hasta dentro de unos meses. Pero, esta semana, llega con intensidad a Madrid un factor inseparable del otoño: las lluvias.
Este miércoles, las precipitaciones azotarán con fuerza la capital. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la probabilidad de lluvias para hoy es del 100% durante toda la jornada, con tormenta eléctrica incluida desde las seis de la tarde. Las máximas, eso sí, se mantendrán en los niveles de los últimos días, alcanzando los diecinueve grados. No obstante, los termómetros también experimentarán un descenso en este sentido.
A partir de este jueves, más frío en Madrid
La lluvia caerá ininterrumpidamente en Madrid hasta la tarde del jueves. Será entonces cuando tendremos una tregua de veinticuatro horas en la ciudad, con una nueva reanudación en la tarde el viernes. El fin de semana, los cielos se encontrarán más despejados, con algunas nubes que no impedirán que el sol asome en la Comunidad de Madrid.
Las temperaturas, por otro lado, si caerán desde este jueves. El día más frío será el viernes, con mínimas que caerán hasta los cuatro grados durante la noche y máximas de apenas catorce grados. Nos encontramos, pues, en la parte más dura del otoño, anticipo de un invierno que llegará en apenas 40 días.
