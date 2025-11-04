Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EDUCACIÓN

Las universidades públicas madrileñas irán a la huelga los días 26 y 27 de noviembre

Los convocantes denuncian que el presupuesto destinado a las Universidades Públicas de Madrid no alcanza el 0,5% del PIB, cifra que la Ley Orgánica establece en el 1%

La facultad de Ciencias Biológicas de la Complutense.

La facultad de Ciencias Biológicas de la Complutense. / Xavier Amado

Efe

Madrid

La Coordinadora de las Plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas ha anunciado la convocatoria de una huelga general para los próximos 26 y 27 de noviembre.

El paro laboral, que afectará a trabajadores, estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Complutense (UCM), Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Universidad Politécnica (UPM), Universidad Carlos III (UC3M) y Universidad de Alcalá de Henares (UAH), responde principalmente a la infrafinanciación que sufre la educación superior pública en la Comunidad de Madrid.

Los convocantes denuncian en un comunicado que el presupuesto destinado a las Universidades Públicas de Madrid no alcanza el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), cifra que la ley orgánica establece en el 1 %; esta situación obliga a la Comunidad de Madrid a doblar la dotación económica actual para investigación, docencia y gestión universitarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Comunidad de Madrid vende a una inmobiliaria mexicana un edificio por 31 millones para hacer viviendas de lujo
  2. La Comunidad de Madrid elevará más de un 85% el contrato dos veces desierto para diseñar una estación de metro en Los Ahijones
  3. Ismael Beiro, el ganador del primer ‘Gran Hermano’ que probó suerte en el mundo del 'trading' y quiso ser alcalde de Cádiz
  4. Los cambios que prepara el Metro de Madrid: nuevas paradas en L9 y L10, ampliación de L5 y L11 y reformas de estaciones
  5. El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
  6. Por delante del crono, pero sin neumáticos de lluvia: así avanzan las obras del circuito de F1 de Ifema
  7. Todo listo para llevar en el móvil el abono transporte de Madrid, pero solo en estos dispositivos
  8. Este restaurante de Carabanchel sirve el menú del día más barato (y con seis primeros para elegir)

El Ayuntamiento concede la licencia de actividad al hostal del Parque de las Avenidas

El Ayuntamiento concede la licencia de actividad al hostal del Parque de las Avenidas

Las universidades públicas madrileñas irán a la huelga los días 26 y 27 de noviembre

Las universidades públicas madrileñas irán a la huelga los días 26 y 27 de noviembre

Así confirma Huawei su apuesta por una Europa más sostenible e inteligente

Así confirma Huawei su apuesta por una Europa más sostenible e inteligente

Tellado reclama a Vox "altura de miras" para reemplazar a Mazón: "Es lo que nos demandan los valencianos"

Tellado reclama a Vox "altura de miras" para reemplazar a Mazón: "Es lo que nos demandan los valencianos"

Interapothek, ‘ia’, mejor marca propia de la distribución farmacéutica en España, según las farmacias

Interapothek, ‘ia’, mejor marca propia de la distribución farmacéutica en España, según las farmacias

Compromiso mundial para proteger a los animales más "viejos, sabios y grandes" de la Tierra

Compromiso mundial para proteger a los animales más "viejos, sabios y grandes" de la Tierra

Koldo logró implicar a Torres en los pagos a la trama de las mascarillas

Koldo logró implicar a Torres en los pagos a la trama de las mascarillas

Cuatro detenidos por disparar y atropellar a un camionero en Almería

Cuatro detenidos por disparar y atropellar a un camionero en Almería