Llega la Superluna del Castor: así puedes ver la luna llena más grande y luminosa de 2025 en Madrid

En una época en la que los días se acortan y las temperaturas bajan, el firmamento ofrecerá un motivo más para salir por la noche a mirar hacia el cielo. El otoño no se despide del todo sin dejar ver uno de los eventos astronómicos más impresionantes: la Superluna del Castor. Esta luna está catalogada como una de las más luminosas y grandes de este 2025 y hará su segunda aparición durante la noche de este martes.

El evento se producirá la noche del 4 al 5 de noviembre, aunque alcanzará su punto máximo el miércoles 5 de noviembre de 2025. Desde entonces, el satélite natural brillará con una intensidad especial, un 14% mayor de lo habitual. Será un momento ideal para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente quieran disfrutar del cielo sin necesidad de telescopios ni equipamiento especializado.

¿Por qué se llama la Superluna del Castor?

La Superluna del Castor tiene un origen ligado a las tradiciones de los pueblos nativos de Norteamérica. En esta época del año, los castores reforzaban sus madrigueras antes del invierno, y los cazadores aprovechaban para atrapar a estos animales antes de que los ríos se congelaran. La denominación se ha mantenido con el tiempo como una forma poética de identificar la luna llena de noviembre.

La Superluna del Castor no solo marcará un momento de belleza visual, sino que será la última superluna de 2025. Tras ella, el año cerrará su calendario lunar con la luna llena del 5 de diciembre, que no coincidirá ya con el perigeo.

¿A qué hora puedo ver la Superluna del Castor en Madrid?

El mejor momento para disfrutar del fenómeno será al anochecer del 4 y la madrugada del 5, cuando la Luna se eleve sobre el horizonte y su tamaño aparente sea más impresionante. Según datos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la superluna será visible en todo el territorio español, pero las mejores condiciones se darán en zonas con baja contaminación lumínica y cielos despejados.

El momento de máximo esplendor y mayor cercanía astronómica se producirá --para los madrileños-- en torno a las 14:19 horas de la tarde del 5 de noviembre. El mejor momento visual para apreciarla será cuando el astro se eleve sobre el horizonte al atardecer, ya que la ilusión óptica agranda aún más la Luna cuando está baja. No obstante, el espectáculo será plenamente observable en los cielos nocturnos, ofreciendo una luna imponente tanto durante la noche del martes como la del miércoles.