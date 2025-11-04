Starlite regresa a Madrid en diciembre con Melendi, Ricky Martin, India Martínez y Manuel Carrasco

Starlite Madrid ha anunciado este martes su regreso a los pabellones 12 y 14 de Ifema para el festival musical, que tendrá lugar del 11 al 23 de diciembre, con artistas como Melendi, Ricky Martín, Manuel Carrasco o India Martínez.

El festival músical fusiona música, gastronomía y entretenimiento, por lo que, además de música, habrá propuestas gastronómicas, shopping navideño y afterparties.

Entre los artistas confirmados destacan Melendi (12 de diciembre), Ricky Martin (13 de diciembre), India Martínez (16 de diciembre), Miguel Poveda (19 de diciembre), Emmanuel y Mijares (20 de diciembre), Gilberto Santa Rosa (21 de diciembre) y Manuel Carrasco (22 de diciembre), entre otros.

Sin embargo, la principal novedad de Starlite Madrid será que el 15 de diciembre acogerá por primera vez en España 'Billboard No. 1s', un encuentro que celebrará los logros de los artistas que están dominando las listas de Billboard España.

Este evento, celebrado anteriormente en Los Ángeles y Nueva York, es una cita musical que rinde homenaje a los artistas que han alcanzado el número uno en las listas Billboard. Esta será la primera vez que se harán en español, así como la primera vez que el formato salga de Estados Unidos.

"Billboard es la biblia de la música, y para nosotros es un honor que hayan apostado por Starlite para celebrar este gran evento: el primer desembarco de "Billboard No. 1s" en nuestro país. Estamos muy emocionados", ha declarado la cofundadora de Grupo Starlite, Sandra García-Sanjuán.

Por su parte, la directora ejecutiva de Billboard Español, Leila Cobo, ha añadido que esta colaboración forma parte del proyecto de internacionalización de Billboard. A medida que se acerque la fecha se irán desvelando nuevos detalles de este gran encuentro musical.