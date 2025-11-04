El sistema VioGén registra 12.694 casos activos de violencia machista en la Comunidad de Madrid

El Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén), dependiente del Ministerio del Interior, tiene registrados 12.694 casos activos de violencia machista en la Comunidad de Madrid hasta el 31 de octubre. A nivel estatal, el número total asciende a 104.770 mujeres con protección activa, según los últimos datos oficiales del Gobierno.

Aunque la cifra nacional ha descendido ligeramente respecto a septiembre (739 casos menos), preocupa el aumento de las situaciones más graves: los casos en riesgo extremo han pasado de 19 a 23 en apenas un mes, reflejando la persistencia de la violencia machista en España.

Madrid, tercera comunidad con más casos activos

La Comunidad de Madrid ocupa el tercer lugar en número de casos activos, solo por detrás de Andalucía (27.434) y la Comunidad Valenciana (17.675). Le siguen Canarias (6.652), Galicia (6.133) y Murcia (5.867).

En el resto del país, destacan Castilla-La Mancha (5.716), Castilla y León (5.577), Baleares (4.134), Extremadura (2.957), Aragón (2.558), Asturias (2.196), Navarra (2.092), Cantabria (1.621), La Rioja (948), Ceuta (279) y Melilla (237).

Más de la mitad de las víctimas tienen entre 31 y 45 años

Según Interior, la mayoría de las víctimas son mujeres entre 31 y 45 años (48.546 casos). Además, se registran 1.358 menores de edad, 26.081 mujeres de entre 18 y 30 años, 26.271 de entre 46 y 64, y 2.514 de 65 o más.

Los datos revelan que 23 mujeres están en riesgo extremo, 988 en riesgo alto, 14.753 en riesgo medio y 89.006 en riesgo bajo.

Menores en riesgo y casos de especial relevancia

Un dato especialmente alarmante es el número de mujeres con hijas e hijos a cargo: 54.088 casos de violencia machista implican menores dependientes, de los cuales 1.434 están en riesgo directo de sufrir agresiones por parte del maltratador.

En total, existen cinco casos en riesgo extremo, 126 en riesgo alto y 1.303 en riesgo medio. El informe advierte de una "especial combinación de indicadores" que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor podría extenderse a las y los menores del entorno familiar.

Además, 12.100 casos se consideran de especial relevancia por su alta probabilidad de derivar en violencia muy grave o letal: 23 en riesgo extremo, 912 en alto y 11.165 en medio.

Interior e Igualdad reforzarán el sistema VioGén

Tras los últimos asesinatos machistas y ante la cercanía de las fiestas navideñas —época en la que suelen aumentar las denuncias—, los Ministerios de Interior e Igualdad se reunirán esta semana para reforzar la coordinación y mejorar los protocolos del sistema VioGén, con el objetivo de garantizar una protección más eficaz para las mujeres en riesgo y sus hijos e hijas.