Los ricos que hacen líder a Madrid en la lista Forbes 2025

Madrid vuelve a ocupar el primer puesto del podio del dinero en España, según la lista Forbes de las 100 mayores fortunas en 2025. La región reúne 29 entradas (que pueden ser individuos o familias) y alcanza un patrimonio agregado de 46.788 millones de euros. Además de aportar el mayor número de fortunas en la lista, estas son las que presentan la mayor riqueza media, alcanzando los 1.613 millones.

En la cúspide de los ricos madrileños aparece Rafael del Pino, tercera fortuna de España con 8.000 millones, impulsado por el desempeño de Ferrovial. A continuación se encuentran otros nombres acostumbrados a aparecer en este tipo de listas: María del Pino (4.200 millones), Florentino Pérez (3.100 millones), Juan Abelló (3.000 millones) o Alicia Koplowitz (1.800 millones). Los puestos más elevados se completan con perfiles que simbolizan la diversificación: seguridad privada con Helena Revoredo (Prosegur, 1.600 millones) y automoción auxiliar con Francisco Riberas (Gestamp, 1.450 millones).

Frente a Madrid, Cataluña se mantiene como rival inmediato: 28 entradas y 29.723 millones de patrimonio total. La distancia en volumen agregado revela que en la capital no solo hay más fortunas, sino que son, de media, más grandes. Al bloque madrileño del listado se suman, además, Alberto Palatchi (2.500 M€), Leopoldo del Pino (2.000 M€), Joaquín del Pino (1.700 M€), los “Albertos” Alberto Alcocer (1.450 M€) y Alberto Cortina (1.400 M€)—, los hermanos Riberas por partida doble Francisco (1.450 M€) y Juan María (1.450 M€), José María Aristrain (1.400 M€), y ya en tramos medios de la tabla, Marta y Cristina Álvarez (700 M€) o Nieves y Daniel Entrecanales (480 M€).

La lista de los madrileños más ricos Los que aparecen en el top 100, su posición y el origen de su fortuna, según Forbes. 3º. Rafael del Pino : 8.000 M€ (Ferrovial).

: 8.000 M€ (Ferrovial). 8º. María del Pino : 4.200 M€ (Ferrovial).

: 4.200 M€ (Ferrovial). 10º. Florentino Pérez : 3.100 M€ (ACS / Real Madrid).

: 3.100 M€ (ACS / Real Madrid). 11º. Juan Abelló : 3.000 M€ (Torreal).

: 3.000 M€ (Torreal). 14º. Alberto Palatchi : 2.500 M€ (inversiones / Galma).

: 2.500 M€ (inversiones / Galma). 16º. Leopoldo del Pino : 2.000 M€ (Ferrovial).

: 2.000 M€ (Ferrovial). 20º. Alicia Koplowitz : 1.800 M€ (Omega Capital).

: 1.800 M€ (Omega Capital). 22º. Joaquín del Pino : 1.700 M€ (Ferrovial).

: 1.700 M€ (Ferrovial). 24º. Helena Revoredo : 1.600 M€ (Prosegur).

: 1.600 M€ (Prosegur). 30º. Francisco Riberas : 1.450 M€ (Gestamp).

: 1.450 M€ (Gestamp). 31º. Alberto Alcocer : 1.450 M€ (Alcor / inversiones).

: 1.450 M€ (Alcor / inversiones). 32º. Juan María (Jon) Riberas : 1.450 M€ (Gestamp).

: 1.450 M€ (Gestamp). 33º. Alberto Cortina : 1.400 M€ (Alcor / inversiones).

: 1.400 M€ (Alcor / inversiones). 35º. José María Aristrain : 1.400 M€ (siderurgia / ArcelorMittal).

: 1.400 M€ (siderurgia / ArcelorMittal). 42º. Pilar, Juan, María, José Manuel y Marta Lladó Arburua : 1.300 M€ (Técnicas Reunidas).

: 1.300 M€ (Técnicas Reunidas). 47º. José Ignacio Comenge : 1.100 M€ (CCEP / inversiones).

: 1.100 M€ (CCEP / inversiones). 52º. Guillermo Fierro Eleta : 950 M€ (Grupo Fierro).

: 950 M€ (Grupo Fierro). 53º. David Ruiz de Andrés : 950 M€ (Grenergy).

: 950 M€ (Grenergy). 57º. Juan, Javier e Iván López-Belmonte : 850 M€ (Laboratorios Rovi).

: 850 M€ (Laboratorios Rovi). 58º. Carlos Álvarez Navarro : 850 M€ (Santalucía).

: 850 M€ (Santalucía). 59º. José Luis y Marco Colomer : 830 M€ (Pryconsa / Cogein).

: 830 M€ (Pryconsa / Cogein). 65º. Modesto Álvarez Otero y familia : 780 M€ (Santalucía).

: 780 M€ (Santalucía). 70º. Marta y Cristina Álvarez Guil : 700 M€ (El Corte Inglés).

: 700 M€ (El Corte Inglés). 74º. Javier y Mercedes Entrecanales Franco : 670 M€ (Acciona).

: 670 M€ (Acciona). 75º. Juan Ignacio e Inés Entrecanales Franco : 670 M€ (Acciona).

: 670 M€ (Acciona). 81º. Julio Iglesias : 630 M€ (música / inmuebles).

: 630 M€ (música / inmuebles). 90º. Ángel Asín Barcelona : 500 M€ (esPublico / tech).

: 500 M€ (esPublico / tech). 94º. Herederos Entrecanales Domecq : 480 M€ (Acciona).

: 480 M€ (Acciona). 95º. Nieves y Daniel Entrecanales: 480 M€ (Acciona). Otros ricos madrileños que no aparecen en el top 100. José Manuel Entrecanales Domecq : 430 M€ (Acciona).

: 430 M€ (Acciona). Miguel Ángel Gil Marín : 360 M€ (Atlético de Madrid).

: 360 M€ (Atlético de Madrid). Fernando del Pino y Calvo-Sotelo : 325 M€.

: 325 M€. Juan Villar-Mir de Fuentes, Silvia Villar-Mir de Fuentes, Álvaro Villar-Mir de Fuentes : 300 M€.

: 300 M€. Susana y Yolanda García-Cereceda López : 275 M€.

: 275 M€. Rosario Lafita González-Gayarre y Víctor Ruiz-Rubio : 270 M€.

: 270 M€. Enrique Cerezo Torres : 260 M€.

: 260 M€. José Antonio y Alfredo Mahou : 258 M€.

: 258 M€. Fernando Núñez Rebolo : 240 M€.

: 240 M€. Ana y Germina Eva Hervás (cada uno): 232 M€.

¿Por qué Madrid? La concentración de sedes de grandes grupos, la proximidad a reguladores y la disponibilidad de servicios financieros de alto nivel crean un círculo virtuoso: llegan operaciones, se financian proyectos, se revalorizan activos y se retroalimenta el ecosistema patrimonial. En 2025, además, Ferrovial y ACS consolidan su papel como motores de valor, arrastrando hacia arriba a varias de las mayores fortunas con domicilio en la región.

Además, en el mapa autonómico de Forbes aparecen otros nombres en la lista de Madrid que no han alcanzado el top 100: José Manuel Entrecanales (Acciona) con 430 M€, seguido por Miguel Ángel Gil Marín (Atlético de Madrid) con 360 M€ y Enrique Cerezo con 260 M€. El retrato se completa con sagas y grandes patrimonios de la región como Villar-Mir, las García-Cereceda, Rosario Lafita y Víctor Ruiz-Rubio o la familia Mahou, que ilustrian la profundidad del tejido patrimonial madrileño.

El panorama deja una conclusión: Madrid consolida su hegemonía patrimonial con una base amplia y diversificada. No depende de un solo apellido ni de una única industria; combina concesiones e infraestructuras, inversión financiera, servicios y manufactura avanzada.