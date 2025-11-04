Radiohead inicia en Madrid su gira de regreso a los escenarios tras siete años de parón

Siete años después de su última actuación, nueve desde que tocaron en España por última vez y 22 desde que pisaron un escenario en Madrid, Radiohead se reúne para protagonizar una nueva gira con una primera cita en la capital española, en medio de una enorme expectación y también tensión por su posicionamiento respecto a la ofensiva israelí en Gaza.

El grupo de rock inicia este miércoles que realizará una gira por Europa a final de año, y que cuatro de esos conciertos tendrán lugar en Madrid. Serán los días 4, 5, 6 y 8 de noviembre en el Movistar Arena, las únicas oportunidades para verlos en territorio español.

Este nuevo tour, que se reduce a tan solo cinco ciudades europeas, arrancará en Madrid y pasará después por Bolonia (14,15,17,18 de noviembre en el Unipol Arena), Londres (21, 22, 24, 25 de ese mismo mes en el O2), Copenhague (1, 2, 4 y 5 de diciembre en el Royal Arena de la capital danesa) y Berlín (8, 9, 11 y 12 en el Uber Arena). Esos veinte conciertos serán por ahora los únicos que darán en todo el mundo, por lo que se espera que haya avalancha tanto de público residente en las ciudades y países señalados como de muchos llegados de fuera: en su web, la banda anuncia que hará una adjudicación especial de tickets para quienes vengan de lejos, para tratar de que el reparto entre sus fans de todo el planeta sea "lo más justo y geográficamente conveniente posible".

Abstinencia desde 2018

Radiohead ofrecieron sus últimos conciertos juntos en 2018, cuando concluyó la gira del último álbum que han publicado hasta la fecha, A Moon Shaped Pool (2016). Eso no quiere decir que hayan estado parados desde entonces, sino todo lo contrario. Thom Yorke y Johnny Greenwod, voz y guitarra respectivamente y las caras más destacadas de la banda de Oxford, fundaron aquel mismo año con Tom Skinner, batería de los jazzeros Sons of Kemet, su nuevo proyecto The Smile, que se ha convertido en uno de los grupos más alabados de los últimos años, con tres álbumes y diversas giras ya a sus espaldas.

En este periodo, Yorke ha publicado su tercer álbum en solitario y Greenwood se ha convertido en un reputadísimo autor de bandas sonoras, con dos nominaciones al Oscar por las de El hilo invisible y El poder del perro. El guitarrista Ed O’Brien y el batería Philip Selway también han publicado sus propios discos, y el bajista Colin Greenwood, hermano de Johnny, ha acompañado en las giras de varios de sus proyectos a Nick Cave. El pasado mes de octubre estuvo en el Movistar Arena, entonces Wizink Center, tocando con él como parte de los Bad Seeds, la banda habitual del cantante australiano.

En los últimos meses, los fans más esforzados de una banda que en su día publicó discos que forman parte de un cierto canon de la música del puente entre los siglos XX y XXI como Ok Computer o Kid A, clásicos instantáneos que alumbraron sonoridades vanguardistas para un indie rock contaminado con electrónica, habían sido capaces de cazar algunas pistas que parecían indicar que algo estaba sucediendo. En marzo comenzó a circular en Reditt la información de que los miembros del grupo habían constituido una nueva empresa, algo que suelen hacer cada vez que se aproximan novedades.

El propio Greenwood había contado este mismo verano, en una entrevista con el semanario musical New Musical Express, que se habían reunido para tocar juntos unos días. Además, en diversas ciudades europeas habían ido apareciendo en los últimos días octavillas anunciando esa posible reunión, como la que mostraba en su cuenta de X Daniel Arranz, empleado de la todopoderosa promotora Last Tour, una de las más firmes candidatas a organizar este tipo de conciertos.