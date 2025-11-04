Más de 40 atracciones, pista de hielo y un belén gigante: así es el parque temático que no puedes perderte esta Navidad en Madrid

No es un secreto. Una vez se acaba Halloween y pasa el Día de Todos los Santos, la capital ya se prepara para una de las épocas más especiales del año: la Navidad. Con el alumbrado navideño vienen miles de actividades que, por desgracia, no están presentes el resto del año en Madrid, por lo que resulta crucial apuntarlas en el calendario para poder disfrutar de ellas sin que se nos escapen.

Ahora, por mucho que la mayoría de la población crea que los mejores planes están en el centro, como tomar una taza de churros con chocolate o disfrutar de varios mercadillos navideños, lo cierto es que en las afueras de Madrid también hay lugares que vale la pena visitar.

El parque temático navideño imprescindible de Madrid

Ejemplo de ello es Navipark 2025, el parque temático de la Navidad que este año promete más luces y ocio desde el 22 de noviembre al 6 de enero. Ubicado en el Parque Finca Liana, el recinto se ha transformado en un mundo de fantasía pensado para el disfrute de todos los públicos. Una de sus grandes novedades es la espectacular pista de hielo cubierta, que se acompaña de una novedosa discoteca sobre patines.

Además, en esta edición, Navipark triplica el número de figuras luminosas y aumenta un 30% la iluminación dentro del recinto. El parque ha batido récords de asistencia en años anteriores con más de un millón de visitantes, por lo que en esta edición refuerza su oferta y se consolida como uno de los planes navideños imprescindibles de la Comunidad de Madrid.

Más de 40 tracciones, pista de hielo, y un belén gigante

Además de la pista de hielo y la discoteca sobre ruedas, Navipark 2025 contará con un carrusel veneciano de dos plantas, el tradicional tiovivo en el que disfrutar toda la familia, una noria de 30 metros y más de 40 atracciones que ofrecerán diversión y emociones para todos.

La noria de 30 metros en Navipark, Móstoles / NAVIPARK

Otra novedad que se podrá encontrar en Finca Liana será la villa de Papá Noel, que ocupará un espacio de 400 metros cuadrados decorados con motivos navideños, figuras a tamaño real y decoración luminosa que será transitable para impregnarse del espíritu navideño y no perderse detalle de este pueblecito del rey de la Navidad.

El tiovivo en Navipark, Móstoles / NAVIPARK

Además, un belén gigante con las principales figuras representativas de la Navidad formará parte del paisaje de este parque temático. Las fuentes ornamentales también son protagonistas: algunas de ellas, ofrecerán escenas mágicas y sobre otras se instalarán más paraguas de luz potenciando su iluminación.

La zona gourmet es otra de las grandes sorpresas de Navipark 2025. Los visitantes podrán degustar una oferta gastronómica ampliada, que incluye una zona de 'Christmas Burger', propuesta de Hispanoamérica y un mesón de cocina tradicional.

Un espacio comprometido con la hipersensibilidad sensorial

El parque refuerza su compromiso con la inclusividad en esta edición. De 17:00 a 18:00 horas, todo el recinto atenúa la iluminación y elimina música estridente para facilitar el acceso a personas con hipersensibilidad sensorial. Además, quienes tengan diversidad funcionalpodrán disfrutar de un acceso prioritario para servicios y actividades.