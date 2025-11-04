EMPLEO
El paro sube en octubre en la Comunidad de Madrid hasta los 280.337 desempleados
Se registraron 2.281 personas desempleadas más respecto a septiembre en la región
Agencias
El paro subió en la Comunidad de Madrid un 0,82 % en octubre, con 2.281 personas desempleadas más respecto a septiembre, lo que sitúa la cifra de parados en 280.337, que suponen 11.737 menos que en el mismo mes de 2024, un descenso anual del -4,02%, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el total de afiliados a la Seguridad Social en la región madrileña ascendía en octubre a 3.829.227, en concreto 49.445 más que en septiembre (un 1,31 % más) y 102.136 más que en septiembre de 2024 (un 2,74 % más).
A nivel nacional, el empleo avanzó en octubre, con 141.926 afiliados más de media a la Seguridad Social, gracias al tirón de la educación, mientras que el paro registrado subió en 22.101 personas superando los 2,4 millones.
El registro de octubre es el segundo mejor de la serie para este mes, deja el total en 21,84 millones de afiliados, cerca del récord de verano de 21,86 millones.
En cuanto al paro, la subida de octubre sitúa el total de parados registrados en 2,44 millones que suponen, no obstante, la cifra más baja para este mes desde 2007, según ha destacado el Ministerio de Trabajo.
