Vuelve el mercadillo de Navidad más esperado de Madrid: esta es la fecha en la que está previsto que abra

Por fin, Madrid da la bienvenida a la Navidad. Después de Halloween y tras la celebración del Día de Todos los Santos, la capital ya se prepara para una de las épocas favoritas de los ciudadanos, donde los protagonistas absolutos serán los dulces, las luces y los mercadillos navideños.

Y es que con la llegada de una de las fechas más especiales, emergen con ella también los numerosos planes que se podrán disfrutar en pleno centro de Madrid. Algunas de estas actividades solo están disponibles durante días concretos, por lo que no debes tardar en empezar a apuntarlas en tu calendario.

El mercadillo navideño que no te puedes perder en Madrid

Pronto, volverá la cita que ningún madrileño querrá perderse. El mercadillo de Navidad más esperado ya calienta motores y volverá a hacer de la Plaza Mayor el epicentro del espíritu navideño. El Ayuntamiento aún no ha dado la fecha oficial, pero todo indica que abrirá a finales de noviembre, justo cuando se enciendan las luces, que este año se han adelantado más de lo previsto.

El montaje de las casetas y el encendido del alumbrado marcan para muchos el verdadero inicio de las fiestas. A partir de ahí, las casetas rojas tomarán la plaza, los villancicos sonarán de fondo y el olor a chocolate caliente con churros se mezclará con el bullicio de la gente.

Historia del mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor

El mercadillo de la Plaza Mayor nació en el siglo XVII, cuando los comerciantes vendían pavos y pollos vivos en la vecina plaza de Santa Cruz. Con el paso del tiempo, lo que empezó como un mercado de alimentos se transformó en una cita navideña que perdurado en el tiempo. A día de hoy, el mercado reúne más de un centenar de casetas, todas gestionadas por la Asociación del Mercado Navideño de la Plaza Mayor.

En pleno centro de Madrid podrás encontrar figuras de belén, panderetas, artículos de broma y coronas de Adviento. Cada detalle está cuidado al máximo para que cada persona que lo visite tenga un buen recuerdo del mercadillo.

¿Cuándo encienden las luces en Madrid?

Además, otro hecho clave acompañará el montaje de las casetas. El sábado 22 de noviembre Madrid dará por comenzada la Navidad con el encendido del alumbrado. Habrá más de 240 emplazamientos iluminados por toda la ciudad, con 13 millones de bombillas LED repartidas por los 21 distritos. También habrá 7.000 cadenetas luminosas, 126 cerezos y 13 abetos gigantes decorativos, todo con tecnología de bajo consumo para reducir el impacto ambiental. Este encendido se mantendrá hasta el 6 de enero de 2026 y volverá a transformar Madrid en un escenario de película.