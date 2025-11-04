Madrid revalida su 'mejor apertura': el restaurante 'The Library', ganador de los TheFork Awards 2024

Madrid vuelve a alzarse con el título de la mejor apertura gastronómica del año. The Library, el proyecto de Sandro Silva y Marta Seco en plena calle Serrano, ha ganado los TheFork Awards —People’s Choice Award— en una ceremonia celebrada este lunes en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. El reconocimiento consolida a la capital como epicentro de las nuevas mesas: en 2023 el galardón ya viajó a Bascoat (Madrid).

En esta cuarta edición, el proyecto gastronómico del Grupo Paraguas, creado por Sandro Silva y Marta Seco para ensalzar los orígenes de la cocina asturiana mediante una reinterpretación que une tradición y modernidad, se proclama ganador de este premio entregado por el chef Jesús Sánchez, mientras que Antonio Menéndez, director del restaurante, agradeció el reconocimiento: "Gracias a los clientes que hacen que tenga sentido nuestro trabajo. Es una suerte recoger el premio en nombre de todos los compañeros del Grupo Paraguas, y en especial de Sandro y Marta".

Una comunidad que decide

La edición 2024 ha batido récords, ya que más de 25.000 usuarios participaron en la votación abierta durante dos meses.. En total, 41 nominados fueron seleccionados por un jurado de 58 chefs con estrella MICHELIN, entre ellos Paco Morales, Dabiz Muñoz, Martín Berasategui, Elena Arzak, los Hermanos Torres, Begoña Rodrigo o Carito Lourenço.

Tecnología e innovación al servicio de la hostelería

Durante la gala, Joan Muñoz, director comercial de TheFork, subrayó el papel de la compañía como referente tecnológico en el sector: "Nuestra herramienta, que ya utilizan más de 12.000 restaurantes en España, ayuda a mejorar la rentabilidad y a llenar las mesas. Gracias a la implementación de inteligencia artificial, reducimos las reservas fantasma y optimizamos el rendimiento a través de métricas reales". Actualmente, el 68% de los restaurantes con estrella MICHELIN confían en el software de TheFork, una cifra que avala su liderazgo en gestión y reservas digitales.

Finalistas de 2024 (por orden alfabético)

Aquiara (Ciutadella, Menorca): nominado por Andreu Genestra

Barbaric (Valencia): nominada por Vicky Sevilla

Bar Canyí (Barcelona): nominado por Víctor Torres

Desborre (Madrid): nominada por María José Martínez

Eldelmar (Barcelona): nominado por Paulo Airaudo

Incorrecte (Barcelona): nominado por Albert Sastregener

La Barra de la Tasquería (Madrid): nominado por Juan Monteagudo

Leartá (Sevilla): nominada por Andoni Luis Aduriz, Paco Morales, Juan Carlos García y Carlos Casillas

Leña (Barcelona): nominada por Martín Berasategui, Toño Pérez y Paco Pérez

Un galardón con sabor a España

Presentada por Roberto Leal, la gala reunió a 300 invitados y ofreció un menú a seis manos firmado por tres chefs con estrella MICHELIN: Rocío Parra (En la Parra, Salamanca), Rafa Soler (Audrey’s, Calpe) y Xune Andrade (Monte, San Feliz). Cuatro pases que viajaron del mar a la montaña, retratando el paisaje gastronómico nacional.

Además, esta edición estrenó el Mastercard Impact Award, que reconoce el impacto social y territorial. El galardón fue para Arsa (Logroño), de Beatriz Fernández y Rodrigo Fernández, por su apoyo a comunidades locales, el impulso del turismo auténtico y la promoción del talento joven.

Qué hay detrás de 'The Library': boutique, bar gastronómico y club privado

El Grupo Paraguas presenta en la milla de oro madrileña un local que invita a vivir la cultura del vino y disfrutar de alta gastronomía uniendo tres conceptos: boutique, bar gastronómico y club privado. El espacio se distribuye en dos plantas de clasicismo contemporáneo: maderas nobles, pavimento de mármol en blanco, negro y dorado mate, y una monumentalidad en el mobiliario que aporta grandeza sin ostentación.

Planta 0 :

: EL Bar (en la entrada): pensado como punto social para el disfrute del vino con una selección de delicatessen (ibéricos, conservas españolas de alta gama, quesos artesanos y foies de renombre). La carta por copas roza 80 referencias, y en botella se puede elegir entre más de 3.000.

Boutique de vinos: curada por sumilleres, reúne bodegas de prestigio mundial y lleva la compra de vino en España al nivel de retail de lujo.

Restaurante: propone menú degustación cerrado con maridaje, una cocina de producto y técnica donde el vino estructura el relato culinario.

"Cuisine" (mesas junto a cocina): ofrece un menú atípico y wine-centric, con el vino como protagonista.

Planta baja :

: The Society, el club privado para una comunidad de amigos del vino. Aquí se accede a vinos de excepción, actividades exclusivas y etiquetas casi imposibles de encontrar, en un entorno de lujo y absoluta privacidad.

Además, The Library organiza catas y eventos exclusivos para sumergir al cliente en experiencias sensoriales donde vino y cocina dialogan de tú a tú.