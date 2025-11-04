Madrid incorpora un buscador y un nuevo menú a la Tarjeta Sanitaria Virtual para rebasar los 3,6 millones de usuarios

En junio de 2020, la Comunidad de Madrid puso en marcha la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV), un sistema que desde el principio permite funcionalidades como pedir cita médica a través del móvil o recoger en la farmacia la medicación recetada sin tener que presentar la tarjeta física, simplemente con mostrar un código en el teléfono. Desde entonces registra 3,6 millones de usuarios y ha ido aumentando el catálogo de servicios al que se puede acceder, desde recibir alertas sobre programas de cribado hasta incorporar los carnés de vacunación o consultar los niveles de polen en la región.

En la actualidad son más de 185 funcionalidades y un total de 65 servicios a los que se puede acceder a través de la TSV. Por eso desde la Consejería de Digitalización se van a incorporar dos novedades para tratar de hacer más fácil la navegación. Se trata, en concreto, de un buscador y un menú resumen fijo con las opciones más utilizadas para acceder a ellas con más facilidad.

Ambas han sido sugerencias realizadas por los propios usuarios en los grupos de trabajo que organiza el laboratorio de ciudadanos Citizen Lab de Digitaliza Madrid. "En estas sesiones se les presenta a los madrileños las iniciativas que se van a poner en marcha y son ellos los que plantean recomendaciones y mejoras", comenta el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde.

Como consecuencia de esas aportaciones, desde la Comunidad se ha decidido introducir estas dos novedades, visibles en la aplicación de la TSV desde hoy mismo.

El buscador se ubicará en la parte superior de la pantalla como una lupa, de manera que al pinchar sobre ella se abrirá una caja de texto en la que poder escribir lo que se desea buscar dentro de la aplicación.

En cuanto al menú fijo, se podrá visualizar en la parte inferior con cuatro iconos que responden a las funciones más usadas: cita sanitaria, medicación, tarjeta sanitaria y un botón de resumen donde aparecerán también informes y resultados. Al pinchar en cada icono se mostrarán, las citas pendientes en los siguientes siete días, las recetas de medicamentos disponibles en la farmacia o los documentos del paciente del último mes disponibles para su descarga.

"De cada una de estas funcionalidades, se mostrará los tres primeros resultados y se añadirá la posibilidad de mostrar todas si se detecta que hay más registros", informa la Consejería de Digitalización en una nota. "La finalidad es hacer posible a los ciudadanos la localización ágil y rápida de la información deseada en todo momento", asegura López Valverde.

No serán, no obstante, las únicas novedades que se añadirán a la Tarjeta Sanitaria Virtual en los próximos meses. La memoria de programa incluida en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026 recién aprobado por el Gobierno regional, ya remitido a la Asamblea, contemplan que durante el año entrante se seguirán aumentando las funcionalidades y servicios, aunque no detalla partidas ni cuáles serán.