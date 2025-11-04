Madrid Impacta 2025: Synthetrial lidera los premios a la innovación con impacto social y medioambiental

El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado esta tarde en la Fundación Giner de los Ríos la entrega de los Premios Madrid Impacta 2025, un reconocimiento a emprendedores y empresas que desarrollan proyectos innovadores con impacto social y medioambiental.

En esta novena edición, impulsada por el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento, se han presentado 121 candidaturas, una cifra récord que refleja "el gran interés existente en la creación de valor sostenible, donde el emprendimiento y la responsabilidad social pueden ir de la mano", según destacó el concejal delegado Ángel Niño durante la ceremonia.

Ángel Niño / Ayuntamiento de Madrid

“El emprendimiento de impacto representa la mejor versión de una economía que genera riqueza para mejorar la vida de los demás”, subrayó Niño, quien reafirmó el apoyo del Consistorio a quienes “con esfuerzo y creatividad impulsan soluciones que generan empleo y bienestar”.

Synthetrial, Empresa Social del Año 2025

El primer premio Madrid Impacta 2025, dotado con 12.000 euros, ha recaído en Synthetrial, una startup madrileña especializada en la generación de datos sintéticos mediante inteligencia artificial para ensayos clínicos y sanitarios. Su tecnología permite predecir características de futuros pacientes y ampliar muestras virtuales, reduciendo costes, riesgos y tiempos en la investigación médica.

Ganadores del primer premio / Ayuntamiento de Madrid

Quimsil Silicona y Techo Hogar, segundo y tercer premio

El segundo premio, con una dotación de 6.500 euros, ha sido para Quimsil Silicona, por su procedimiento patentado de reciclaje químico de residuos de silicona industrial. Gracias a la despolimerización controlada, la empresa transforma residuos en nueva materia prima reutilizable, cerrando el ciclo productivo y contribuyendo a la economía circular.

El tercer premio, dotado con 4.000 euros, ha reconocido a Techo Hogar SOCIMI por su proyecto tuTECHÔ, una iniciativa contra el sinhogarismo que rehabilita viviendas para personas vulnerables. Hasta ahora, su modelo ha permitido alojar a más de 2.400 personas y generar un ahorro público de 23,6 millones de euros, además de revitalizar entornos rurales.

Once accésits para proyectos de emprendimiento con impacto social en Madrid

El Ayuntamiento ha concedido además 11 accésits, dotados con 2.500 euros cada uno, a iniciativas innovadoras en distintos ámbitos: