MADRID
Ayuso pide dejar que la Justicia "haga su trabajo sin interferencias" en el juicio al fiscal general: "No me van a meter"
El Supremo ha dado inicio este lunes al juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos
EP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido dejar que la Justicia "haga su trabajo sin interferencias" en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha afirmado que no le van a "meter" en este asunto.
Así lo ha expresado este martes en declaraciones a los periodistas desde el Hospital Universitario Santa Cristina donde ha trasladado su "máximo respeto" por las decisiones que tome el tribunal. "Pienso que también está habiendo testimonios muy esclarecedores que seguro ayudarán a resolver el caso", ha expresado la presidenta madrileña, quien ha insistido en que es un asunto en el que ella no tiene "que ver" y que se tiene que resolver en los tribunales.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dado inicio este lunes al juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. Está previsto que declaren el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.
