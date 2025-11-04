Madrid abrirá en 2027 un Centro Interactivo de Memoria de las Víctimas del Terrorismo en Carrera de San Jerónimo 13

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un Centro Interactivo para la Memoria dedicado a las víctimas del terrorismo en el número 13 de la Carrera de San Jerónimo, sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas. El proyecto, que entrará en fase de diseño y licitación en 2026, aspira a ser una realidad en 2027, según anunció este martes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras reunirse con las nueve asociaciones de víctimas con sede en la región.

"El diseño se consensuará con estas entidades, que llevan años reclamando justicia y dignidad", subrayó García Martín, quien destacó que el Gobierno regional "reafirma así su compromiso con todas ellas".

La Comunidad de Madrid abrirá el Centro Interactivo para la Memoria en recuerdo a las víctimas del terrorismo en la Carrera de San Jerónimo 13. / Cedida

El futuro centro ocupará más de 2.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. Albergará exposición permanente y temporal, sala de proyecciones, espacios para conferencias y usos múltiples, recursos interactivos e inmersivos, biblioteca y sala de lectura, además de aulas para talleres y didáctica. El Ejecutivo prevé que el espacio dedicado en la Estación de Atocha a las víctimas del 11-M funcione como extensión natural de este Memorial.

Entre las piezas previstas figuran el monopatín de Ignacio Echeverría —el joven asesinado en Londres en 2017 al intentar defender a una chica—, la batería de Miguel Ángel Blanco, concejal vasco asesinado por ETA en 1997, y una réplica del atestado policial y del informe judicial del atentado de ETA en la Plaza de la República Argentina (1985).

Desde la aprobación en 2018 de la Ley autonómica de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, el Gobierno regional ha destinado 90 millones de euros en indemnizaciones a este colectivo. El proyecto de presupuestos de 2026 incluye 5 millones para esta misma finalidad y una aportación anual de 330.000 euros para el funcionamiento de las asociaciones de víctimas.