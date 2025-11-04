Liverpool - Real Madrid, del "bonito regreso" de Xabi Alonso al miedo de ser espiado por "200 cámaras"

Xabi Alonso arrancó la previa del partido ante el Liverpool inmediatamente después de derrotar al Valencia (4-0) en el Santiago Bernabéu. Con un rostro serio y de convencimiento, el tolosarra anunció que el conjunto blanco no seguiría la hoja de ruta habitual en la vigilia del partido frente al conjunto red. “Es una decisión mía porque tenemos que preparar el partido y preferimos hacerlo en nuestra Ciudad Deportiva, en nuestro espacio, para que no nos cojan 200 cámaras”, confesaba Alonso. Una medida que pone de manifiesto el constante cambio al que está sometido este nuevo fútbol. Un modus operandi, que puede resultar novedoso, pero que ya fue puesto en práctica por el conjunto blanco cuando el banquillo estaba ocupado por José Mourinho. La razón es que desde el Real Madrid no querían dejar rastro del entrenamiento previo en las cámaras que forman parte del estadio de Anfield.

Más allá de la hipérbole propiamente dicha respecto al número de cámaras, el Liverpool ha implementado en los últimos años una red de vigilancia y análisis controlado mediante inteligencia artificial que ha dado sus frutos. Es por ello que Xabi ha optado por seguir los pasos de su mentor portugués y tan solo acudir a Anfield, lugar que conoce a las mil maravillas, para la disputa del encuentro. Es el propio entrenador del Real Madrid uno de los protagonistas del encuentro por su pasado como jugador en Inglaterra. "Es un clásico del fútbol europeo, por historia y por presente. Es un partido que gusta ver al aficionado. Sabe bien volver a donde te han querido tanto. Pero venimos a lo nuestro, a sacar un buen resultado", explicaba Alonso.

Otro de los que se reencuentra con la parroquia red es Trent Alexander-Arnold. Un 'hijo' de Anfield que regresa a casa después de una polémica salida rumbo al Real Madrid. El que fuera su técnico durante la última temporada no dudó en agradecer los servicios del inglés. "Solo puedo decirles qué recibimiento tendrá de mi parte (Alexander-Arnold). Guardo grandes recuerdos del jugador y la persona, mi segundo capitán. Tengo recuerdos muy positivos de haber trabajado con él. Lo vi por televisión y solo guardo buenos recuerdos de él con la camiseta del Liverpool. Le daré una cálida bienvenida, pero ya veremos cómo reacciona nuestra afición, no tengo ni idea. De mi parte, sin duda, recibirá una cálida bienvenida.", afirmaba Slot.

Dos colosos, dinámicas diferentes

Un Trent Alexander-Arnold que no ha podido formar parte de la dinámica del Real Madrid en las últimas semanas después de sufrir una lesión en el encuentro de Champions ante el Marsella. Después llegó la derrota en el derbi madrileño, la única de la temporada para los blancos y, a partir de ahí, la cara del equipo cambió de forma radical. Desde entonces, son seis victorias de forma consecutiva, incluido el clásico ante el Barça que reafirmó las sensaciones de los de Xabi Alonso. "La dinámica del equipo es buena. No encajamos gol ante el Valencia, sumamos otra portería a cero, estuvimos serios y con muy buena energía", explicó el tolosarra.

En cambio, el que no llega en el mejor de los momentos es el Liverpool. Los de Anfield, que visitan al Manchester City este domingo, vienen de conseguir una victoria balsámica ante el Aston Villa. Antes llegaban tras caer en EFL Cup ante el Crystal Palace. En Premier League, ya cosechaba cuatro derrotas consecutivas. Los fichajes millonarios de este verano no han acabado por asentarse en el esquema de Slot. Uno de los señalados, Florian Wirtz, fue elogiado por el entrenador del Real Madrid. "Seguro que triunfa, no tengo dudas. Es cuestión de tiempo. Es un gran cambio para él, ha hecho toda su vida en Alemania. Tiene que adaptarse. Es muy competitivo, es uno de los motivos de que esté aquí. Tengo ganas de que empiece a demostrar su clase", afirmaba Xabi.

No hay rastro del equipo arrollador que arrancó la temporada en Anfield. Líder destacado de la Premier League y sólido en su andadura en la Champions. Por el camino, un fatídico mes de octubre que arrasó con todo lo conseguido. En recuperar las buenas sensaciones está Arne Slot. Y qué mejor forma de hacerlo ante el equipo más laureado de la competición, al que no dudó en elogiar en las horas previas al choque. "Durante varios años tuvo mucho éxito el Real Madrid con Carlo Ancelotti. ¡Cuatro Champions! Nada mal, así que solo podemos hablar con respeto. Xabi solo ha perdido un partido.", se sinceraba el técnico neerlandés.

Un clásico 'moderno'

Cuando nace la Copa de Europa, allá por 1955, lo hace para regalar partidos como el que Liverpool y Real Madrid disputan este martes sobre el césped de Anfield. Dos de los equipos más grandes de la competición frente a frente, en un nuevo capítulo de una histórica rivalidad que guarda numerosos precedentes en las últimas temporadas. Y es que, pese a tratarse de dos equipos que ya en la antigua Copa de Europa cruzaron sus caminos en alguna que otra ocasión, cuando más veces se han visto las caras es en la última década.

Con Carlo Ancelotti al mando del conjunto blanco y con un Jürgen Klopp recién llegado al banquillo red se midieron en la fase de grupos de la temporada 2014/15. El Real Madrid venía de ser campeón un año antes frente al Atlético de Madrid mientras que el Liverpool iniciaba su nueva época dorada bajo las directrices del alemán. Una goleada de los blancos en Anfield (0-3) con un colosal Cristiano Ronaldo y un escaso 1-0 en el Santiago Bernabéu saldaron este cara a cara. Hubo que esperar tres temporadas para volver a ver un enfrentamiento de esta magnitud, esta vez en la final de la Champions 2018 disputada en Kiev. El equipo dirigido por Zinedine Zidane se llevó 'La Decimotercera' de la mano de un gran Garteh Bale y con la colaboración de Karius. Nuevamente, tres temporadas pasaron hasta que se protagonizara un nuevo capítulo. Un Liverpool muy mermado por las bajas se presentó en Valdebebas en la Champions de la pandemia para caer derrotado a manos de un Real Madrid liderado por un bigoleador Vinicius. Los blancos hicieron bueno el triunfo de la ida para resistir en Anfield y lograr la clasificación a la siguiente fase.

Los reds recordarán nuestro siguiente precedente como uno de los más dolorosos de su brillante historia. Otra final, esta vez en París, ya sin Cristiano Ronaldo o Gareth Bale en las filas del Real Madrid, pero con Thibaut Courtois y Vinicius para amargar de nuevo la fiesta a los ingleses. El brasileño anotó el tanto de la victoria blanca. Una que no se entendería sin la exhibición que el belga protagonizó bajo los palos. Nunca antes un portero había realizado tantas paradas en una final de Champions (9). El destino quiso que estos dos equipos se volvieran a encontrar en la siguiente edición, pero en octavos de final. El partido de ida en Anfield arrancó mal para los de Ancelotti. Dos goles abajo en 15 minutos. A partir de ahí, el equipo se repuso y Vinicius volvió a ser un puñal en la defensa red. Los blancos protagonizaron una de las remontadas de la historia de la competición y golearon 2-5 al equipo de Jürgen Klopp. Un solitario tanto de Karim Benzema sentenció la eliminatoria en el Santiago Bernabéu.

El último de los precedentes sí que sonrió al Liverpool. Los de Arne Slot derrotaron al Real Madrid en la quinta jornada de la fase liga de la temporada pasada. Los ingleses se impusieron 2-0 en un partido para el olvido de los blancos. Mbappé falló un penalti que condenó al conjunto blanco, cuando aún estaba en disposición de empatar el encuentro. En el tintero también queda aquella final de la temporada 80/81 que conquistaron los reds o el 4-0 en Anfield que recibió un Real Madrid entrenado por Juande Ramos. De poco servirá este martes todo lo sucedido en el pasado. El equipo de Xabi Alonso tiene una nueva oportunidad para dar un golpe encima de la mesa, como ya hiciera ante el Barça hace tan solo unos días, y demostrar a Europa que su proyecto va muy en serio.