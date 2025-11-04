Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VIOLENCIA DE GÉNERO

El juez manda a prisión al joven que disparó a su novia en la cara en Leganés la noche de Halloween

Al acusado, de 20 años, se le atribuyen los delitos de lesiones, tenencia ilícita de armas y violencia de género

Zona donde ocurrieron los hechos acordonado por la Policía.

Zona donde ocurrieron los hechos acordonado por la Policía. / 112 Comunidad de Madrid

Héctor González

Héctor González

Madrid

El juzgado de guardia ha decretado el ingreso en prisión provisional del joven que disparó en la cara a su novia de 21 años en Leganés en la madrugada del pasado sábado, cuando ambos volvían de una fiesta de Halloween en La Cubierta, según han info

El presunto autor, de 20 años, fue detenido por la Policía Nacional pocas horas después de los hechos. Desde entonces, se le investiga por la supuesta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y omisión de deber de socorro, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El arrestado, por su parte, sostiene que el disparo fue accidental y que el arma la habían encontrado en la calle. Según su versión, ambos regresaban de madrugada al domicilio del detenido cuando hallaron en la calzada una caja con un arma. Se la llevaron a casa y, al manipularla, esta se habría disparado, hiriendo a la joven en el pómulo.

Acto seguido, habrían bajado de nuevo a la vía pública, ocultado el arma entre unos arbustos y llamado a Emergencias. Cuando llegaron los sanitarios y los agentes, la chica se encontraba sola, tendida en el suelo. La policía ha recuperado el arma oculta en los arbustos y mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos.

