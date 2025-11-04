Un hombre atrincherado, el gas abierto y 14 antidisturbios hospitalizados: Usera roza la tragedia

La catástrofe sobrevoló el pasado domingo el distrito de Usera, cuando un hombre atrincherado en el interior de su vivienda amenazó con hacer "volar por los aires" el edificio entero. El individuo en cuestión primero abrió la válvula del gas y después, cuando el suministro fue cortado, empezó a quemar distintos productos químicos, obligando a los antidisturbios a intervenir para evitar un desenlace trágico.

Fue el fuerte olor a gas que salía del piso lo que alertó a los vecinos del número 7 de la calle Rutilo, en el barrio de San Fermín, quienes dieron aviso a la Policía Nacional. A su llegada, según ha adelantado El Mundo, el sospechoso se encontraba con el gas abierto y prendiendo fuego a distintintas estancias de la casa mientras gritaba "¿queréis esto?".

Comprobada la veracidad de la amenaza, hasta el lugar se desplazaron inmediatamente varias dotaciones de antidisturbios y de bomberos, que cortaron el suministro de gas en el inmueble. Entonces, mientras el fuego seguía expandiéndose, el tipo empezó a quemar distintos productos químicos.

En ese momento, ante el grave riesgo de explisión, los efecitvos de la UIP decidieron intervenir, derribando la puerta y accediendo al interior de la vivienda, donde el hombre se había atrincherado armado con varios cuchillos y entre densas nubes de humo. Los agentes lograron reducirle y llevárselo arrestado, resultando heridos por la inhalación de humo y gases tóxicos. Hasta 14 de ellos tuvieron que ser hospitalizados, mientras que el detenido fue trasladado al 12 de Octubre bajo custodia policial, acusado de delitos de incendio, resistencia y desobediencia a la autoridad, así como atentado contra los agentes.