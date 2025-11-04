Explosión castiza-italiana: nace 'La Barbieri', la tarta de queso de edición limitada que arrasa en Lavapiés

Café Barbieri, el histórico salón de Lavapiés que en 1902 empezó a reunir a artistas, intelectuales y bon vivants, y Luna & Wanda —el obrador que ha convertido la cheesecake en religión capitalina— se unen por primera vez para firmar La Barbieri, una tarta de queso con Parmesano de edición limitada. Estará disponible deste este martes al domingo 7 de diciembre, en porción individual para comer en Café Barbieri y en formato mini para dos en los tres locales de Luna & Wanda (Ponzano, Ferraz y Belén).

Tarta de queso 'La Barbieri'. / Cedida

Una colaboración con alma ítalo-castiza

La idea nace del deseo de crear un bocado con identidad propia, a la altura de dos casas que veneran la tradición y no le temen a la innovación. La Barbieri se desmarca de La Original, la tarta más célebre del obrador, y se atreve con una versión cremosa e intensa donde el queso Parmesano pone el acento salino y tostado. Base de galleta María "de toda la vida", equilibrio entre salado y dulce, y esa textura que pide cuchara lenta. "Es la primera vez que nos salimos de nuestra receta original para crear algo completamente nuevo junto a otro icono de Madrid. Teníamos claro que este reto debía tener personalidad, carácter y mucha alma", asegura Sergio Arjona, fundador de Luna & Wanda. "Barbieri siempre ha sido el lugar donde tradición y modernidad se encuentran alrededor de la mesa. Con esta colaboración queríamos trasladar ese espíritu a un postre tan castizo como italiano", explica Paul Torriglia de Altolaguirre, propietario de Café Barbieri.

Dónde probarla (y en qué formato) Café Barbieri – porción individual para disfrutar en sala en calle del Ave María, 45.

Luna & Wanda – tarta mini para dos para llevar, en calle de Ponzano, 55, Ferraz, 92 y Belén, 2. Precio: 6,5 euros (porción), 8 euros (porción + café) y 10 euros la mini.

Café Barbieri, un salón con memoria

Desde 1902, Barbieri ha sido refugio de tertulias y talento. Tras la reforma de 2022, su sala principal recupera las mesas de mármol y madera y los sofás de terciopelo rojo que la hicieron inconfundible, con una iluminación afinada por Estudio Mayice. En carta, una propuesta ítalo-castiza —pastas y pizzas trabajadas con mimo e ingredientes de calidad, más tapas madrileñas— y una coctelería que acompaña la banda sonora de un local pensado para desayunar, merendar, cenar o simplemente tomar un café.

Luna & Wanda, del horno de casa al fenómeno capitalino

La historia del obrador arranca en el confinamiento, cuando Sergio Arjona pasó de la consultoría a la repostería con un horno doméstico y una idea clara: una tarta sin tapujos, tostada por fuera y cremosa por dentro, con galleta María en la base. Hoy conviven siete versiones: La Original, La Rubia (chocolate blanco), La Biscoff (crema Lotus), La Pistacchio (crema de pistacho siciliano), La Mestiza (dulce de leche), La Asustada (Oreo) y La Intensa (chocolate 80% Valrhona). La Barbieri se suma como edición limitada y colaboración inédita.