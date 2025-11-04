El emotivo homenaje del Real Madrid a Diogo Jota en Anfield: "Tu recuerdo permanecerá siempre"

El Real Madrid no se entrenó en Anfield en la previa del encuentro que disputa este martes ante el Liverpool en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions. Pese a ello, el equipo blanco protagonizó otro encuentro que fortifica las relaciones que unen a estos dos históricos del fútbol europeo. El Real Madrid realizó una ofrenda floral en el rincón de Anfield destinado a homenajear a Diogo Jota y su hermano André, fallecidos en el mes de julio a causa de un accidente de tráfico. La expedición blanca, liderada por Trent Alexander-Arnold, ex compañero de Jota; Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club; y Dean Huijsen y Xabi Alonso, que habían comparecido en la rueda de prensa, formaron parte del homenaje del Real Madrid.

Una carta, un ramo de flores y un joystick de PlayStation

Al término de la comparecencia ante los medios, y tras la negativa de Xabi Alonso de entrenar sobre el césped de Anfield, la comitiva blanca acudió al espacio dedicado a homenajear a los futbolistas portugueses. Xabi Alonso portaba un ramo de flores blancas con adornos morados, simbolizando los colores del Real Madrid. "El Real Madrid expresa sus condolencias al Liverpool FC y a la familia de Diogo Jota. El mundo del fútbol siente pérdida de un jugador excepcional y una persona increíble", decía la nota que entregó el conjunto blanco.

Alexander-Arnold ofreció un ramo de flores rojas y blancas, depositó una carta y un joystick de PlayStation. El inglés y el portugués coincidieron durante varias temporadas en el club red, habían forjado una verdadera amistad. Es por ello que Trent no se quiso perder el homenaje de su nuevo club. Diojo Jota era un gran aficionado a los videojuegos. Trent aprovechó la ocasión para entregar un joystick de color rojo y cargado de mensajes para el que fuera su compañero.

El ramo de flores que ofreció Trent en el homenaje a Diogo Jota. / Liverpool.

“Mi compañero Diogo, te echamos mucho de menos, pero te seguimos queriendo. Tu recuerdo y el de André permanecerá siempre. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los grandes momentos que compartimos. Te echo de menos compañero, cada día. Con amor, Trent y familia. Forever 20 You’ll never walk alone”, decía la carta que depositó el futbolista inglés.

El recuerdo del homenaje a Amancio

De esta forma, el Real Madrid devuelve al Liverpool el bonito gesto que tuvieron hacia el club blanco en una de sus últimas visitas a Anfield. Coincidió con el fallecimiento de Amancio Amaro, presidente de honor del Real Madrid. El conjunto red ofreció un ramo de flores en el sector que ocupaban los aficionados del Real Madrid antes del inicio del encuentro.

Kenny Dalglish, leyenda eterna del Liverpool, fue el encargado de portar la ofrenda floral, recibida de forma cálida por los desplazados del conjunto madrileño. Una ovación por parte de todo el estadio convirtió el minuto de silencio en un intercambio de agradecimientos entre ambos conjuntos. Dos que han sabido demostrar memoria, respeto y honores en los últimos tiempos. Greatness recognizes greatness.