Conciertos, festivales y macroeventos, la gran ausencia señalada por la oposición en el plan contra el ruido de Madrid

Madrid duerme a veces, pero nunca calla. Como en toda gran ciudad, los elevados niveles de ruido son uno de los problemas que deben afrontar para sus habitantes. Al tráfico, las obras y el trajín incesante de más 3,5 millones de personas se suman todo tipo de eventos y celebraciones que componen una cacofonía constate y, en ocasiones, difícil de soportar. Sonadas, valga la ironía, son las protestas por los conciertos del Bernabéu, ya suspendidos, y el Metropolitano, donde la lucha vecinal está en plena marcha; macrofestivales como el Mad Cool, cuyo promotor se sentará próximamente en el banquillo por un posible delito medioambiental; o competiciones como la F1 en Ifema, donde el Defensor del Pueblo ha registrado más un centenar de quejas de los residentes.

Consciente del impacto creciente de las batallas vecinales contra el ruido - con el Bernabéu como ejemplo paradigmático-, el Ayuntamiento de Madrid inició en el ya lejano 2010 la tramitación de un Plan de Acción en materia de contaminación acústica. Aprobado inicialmente el pasado 1 de octubre, el documento marco reúne líneas de actuación para reducir los niveles de ruido en zonas con exposición elevada y reconoce al tráfico rodado como principal foco de este en la ciudad, aunque obvia otros de peso como los mencionados eventos multitudinarios.

Una ausencia que tanto Más Madrid como PSOE han coincidido en señalar en las alegaciones presentadas al plan, cuyo periodo de información pública concluyó este lunes 3 de noviembre, más de un mes después. Entre otros fallos criticados por el líder de la oposición, para el edil José Luis Nieto el "colmo de la inacción" del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "se olvida de considerar" el ruido provocado por estos espacios que acogen de forma recurrente eventos multitudinarios "con un alto impacto en la generación de contaminación acústica" y en la calidad de vida de los vecinos de los alrededores.

En la misma línea, entre las 10 alegaciones planteadas en total por los socialistas se incluye la de elaborar un protocolo de control acústico para grandes eventos que "garantice la convivencia entre el disfrute cultural y el derecho al descanso", en palabras del concejal Ignacio Benito, así como crear un mapa de ruido integral que combine el impacto del tráfico y del ocio nocturno que permita "identificar las zonas más afectadas y actuar con eficacia".

El resto de alegaciones: datos, tráfico, obras y “puntos ciegos”

Esta no es la única crítica planteada por ambas formaciones al plan municipal. Desde Más Madrid reprochan también que el diagnóstico del Consistorio se basa en datos de 2021, pese a admitir que la situación ha cambiado notablemente en estos casi cinco años. "Es increíble la dejadez y lo poco que les interesa erradicar la contaminación acústica", lamenta Nieto, para quien "lo mínimo sería hacer un buen análisis de la realidad actual" de la capital.

Asimismo, señala el concejal de la formación liderada por Rita Maestre, el documento del Consistorio "se olvida" de "actuar frente a algunas fuentes de ruido que generan molestias importantes". Entre la ausencia más destacada, más allá de los macroeventos, se encuentra la reducción o calmado del tráfico, para lo que "no contempla ninguna medida" a pesar de reconocerla como la principal fuente de ruido.

Por su parte, el PSOE-M reclama "un plan de acción más ambicioso que proteja de verdad la salud de nuestros vecinos", en palabras de Benito, quienes "soportan niveles sonoros por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud". Para ello, han presentado un decálogo de medidas que, además de las dos ya mencionadas, abarcan cuestiones como el control de ruido de las obras nocturnas, la instalación de pantallas acústicas en la M-30 y asfalto fonoabsorbente o un paquete de movilidad con más carriles bus y un nuevo Plan Director de Movilidad Ciclista para reducir el ruido del vehículo privado.

Las líneas maestras del Plan de Acción contra el ruido

El Plan de Acción en materia de contaminación acústica del Ayuntamiento de Madrid 2025 es la hoja de ruta con la que el Gobierno municipal pretende dar cumplimiento a las exigencias europeas sobre planificación ambiental del ruido. Su objetivo declarado es reducir la exposición de la población a niveles sonoros superiores a los valores seguros y avanzar hacia una ciudad “más saludable y habitable”. El documento identifica como principales focos de ruido el tráfico rodado, el transporte ferroviario, las actividades de ocio nocturno y determinadas infraestructuras industriales y de servicios urbanos.

Entre sus líneas de acción prioritarias, el plan incluye la renovación del mapa estratégico de ruido, la implantación de pavimentos fonoabsorbentes en tramos de la M-30 y principales avenidas, y la instalación de pantallas acústicas en zonas de alta densidad residencial próximas a grandes viales, como los corredores de la A-5, la Castellana y la M-30 a la altura de Ventas. Además, propone reforzar la inspección y control acústico de actividades mediante sensores y campañas de medición, actualizar las zonas de protección acústica especial (ZPAE) y elaborar un nuevo protocolo de evaluación ambiental del ruido en obras y actividades.

El plan contempla asimismo medidas en materia de movilidad sostenible, aunque sin compromisos concretos: promueve la renovación de flotas hacia vehículos eléctricos o menos ruidosos, la mejora del transporte público y el fomento de los modos activos (caminar o pedalear). También prevé campañas de sensibilización ciudadana sobre el impacto del ruido y la creación de un observatorio acústico municipal que centralice datos y coordine las distintas áreas implicadas.