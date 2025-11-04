Los bomberos extinguen un incendio sin heridos en una casa de Bustarviejo

El cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha controlado durante la madrugada de este martes un incendio originado en la chimenea de una vivienda de tres plantas en la localidad madrileña de Bustarviejo. El fuego que se ha extendido al resto del inmueble no ha causado heridos, según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid.

Las llamas se iniciaron pasada la medianoche en la chimenea del domicilio y ahí se propagó rápidamente a la cubierta y los forjados, ambos de madera, lo que provocó que la casa de tres pisos quedara completamente afectada por el incendio.

Tras el aviso a los servicios de emergencia, hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y dos unidades de jefatura, que encontraron el incendio muy desarrollado a su llegada. Tras varias horas de trabajo, los efectivos lograron sofocar el fuego y asegurar la estructura.

El 112 confirmó que no se registraron víctimas ni heridos en el suceso.