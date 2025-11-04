TRANSPORTE
Cercanías Madrid modifica el recorrido de los trenes de la línea C-3: esto es lo que debes consultar antes de viajar
El plan de mejora de Chamartín cuenta con una inversión total de 540 millones de euros, en unos trabajos que buscan aumentar la capacidad de la estación y mejorar su accesibilidad y funcionalidad
La estación de Chamartín-Clara Campoamor continúa con sus trabajos de reforma. Tras abrirse el nuevo paso inferior que conecta la Alta Velocidad con Cercanías y Metro de Madrid, Adif sigue dando pasos en el avance de las obras de modernización de la estación ferroviaria.
El plan de mejora de Chamartín cuenta con una inversión total de 540 millones de euros, en unos trabajos que buscan aumentar la capacidad de la estación y mejorar su accesibilidad y funcionalidad. El diseño de la nueva estación, que doblará su tamaño hasta alcanzar los 18.000 metros cuadrados, incluye un pasillo central de 220 metros de largo y 18 metros de ancho, lo que facilitará la circulación de los pasajeros.
Este espacio central no solo conectará las zonas de embarque de Cercanías y Alta Velocidad, sino que también incluirá zonas comerciales, de espera y de información, mejorando la experiencia de los viajeros que pasen por allí.
Nuevo aviso de Cercanías Madrid: cuidado con esta línea
No obstante, debido a estas obras de mejora en la infraestructura de Chamartín, Cercanías Madrid ha informado que se va a reajustar el servicio de trenes en la línea C-3 hasta mediados de diciembre. Esto significa que los trenes habituales de la línea pueden ver modificados sus horarios o recorridos habituales, por lo que se recomienda a la población consultar los horarios antes de viajar.
La estación Madrid Chamartín-Clara Campoamor avanza para ser un nodo estratégico del proceso de liberalización del transporte ferroviario de viajeros y un referente de la movilidad sostenible, multimodal, inteligente e integrada. La estación continúa su ambicioso proceso de transformación para ganar capacidad, amplitud, luminosidad, comodidad y accesibilidad.
