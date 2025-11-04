Atlético - Union SG, trámite de Champions en el Metropolitano para poner la mirada en el top-8

El Atlético de Madrid afronta ante el Union Saint-Gilloise uno de esos partidos que pueden parecer un asunto menor, tanto por el contexto como por la magnitud del adversario. Nada más lejos de la realidad, el conjunto rojiblanco dispone de una gran oportunidad para aferrarse a la pelea por uno de esos ansiados ocho primeros puestos de la clasificación que dan acceso directo a las eliminatorias de la Champions y, en esta edición, otorgan además factor cancha. Después de las dolorosas derrotas en las islas británicas ante Liverpool y Arsenal, el Atlético de Madrid tiene la necesidad de comenzar a sumar de tres en tres. Este martes (21:00 horas), como ya hiciera ante el Eintracht Frankfurt, cuenta con un partido idóneo ante el Union Saint-Gilloise para seguir engordando cifras de cara a un más que posible desempate llegado el mes de enero.

La importancia de los goles a favor

Y es que el primer objetivo de los rojiblancos, como no podría ser de otra manera, pasa por sumar los tres puntos ante el conjunto belga. El Atlético, por plantilla y por ejercer como local, cuenta con una clara ventaja respecto al líder de la liga belga que suma los mismos puntos que el equipo de Diego Pablo Simeone, tras su victoria ante el PSV en la primera jornada de competición. Es por ello que se presenta un escenario ideal para que el Atlético consiga imponerse por un amplio margen de goles, un detalle que puede parecer menor a simple vista, pero que puede jugar un papel definitivo al término de la fase de liga de la Champions.

Tal y como se está desarrollando la presente edición, todo hace indicar que así lo será. Al finalizar la tercera jornada, en la Champions 2024/25, hasta seis equipos contaban con cero puntos en su casillero. Esta temporada, la cifra se reduce a dos equipos (Ajax y Benfica). Esto indica que los conjuntos condenados a ocupar las últimas plazas de la clasificación han sido capaces de provocar algún tropiezo a aquellos que están destinados a ocupar las primeras plazas. Es síntoma de que la igualdad será mucho mayor que en la pasada edición y, por tanto, la cifra de puntos necesaria para alcanzar el ansiado top-8 debería disminuir.

El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone ya cuenta con dos derrotas en su haber, la última ante el Arsenal por un resultado realmente abultado (4-0), cuya cifra de goles encajada bien podría ser un perjuicio de cara a un posible desempate. Aún más importancia si cabe cobra el partido ante el conjunto belga. "En principio lo más importantes es ganas y luego si se puede golear mejor", avisaba el argentino en la rueda de prensa previa al encuentro. Ya ante el Eintarcht y en el Metropolitano, los de Simeone lograron un gran resultado (5-1) y ante el conjunto belga podría restar importancia a la derrota en el Emirates. Desde aquella derrota ante el conjunto gunner, el Atlético suma dos victorias consecutivas ante Real Betis y Sevilla, ambas saldadas con portería a cero.

El muro está de vuelta

En esta mejora defensiva está cobrando especial importancia José María Giménez. El central uruguayo regresó a los terrenos de juego tras cuatro meses acumulando contratiempos que no le permitieron regresar a la zaga rojiblanca. Desde que el central volviera a comandar la defensa (en los dos primeros triunfos junto a Le Normand y ayer haciendo pareja con Hancko), el Atlético ha vuelto a convertirse en un muro sin fisuras. Tres porterías a cero en Liga, pero debacle europea ante el Arsenal. Ahora, queda cruzar los dedos para que el uruguayo resista el mayor número de partidos posibles sano sobre el césped. El conjunto rojiblanco ha pasado de recibir diez goles ante Espanyol, Elche, Alavés, Mallorca, Rayo, Real Madrid y Celta a conseguir que equipos como Osasuna, Betis y Sevilla no puedan perforar su portería.

"La contundencia en las dos áreas es lo que te hace ganar los los partidos. En casa nos sentimos más a gusto, pero fuera de casa no estamos siendo consistente, trabajamos para poder cambiar eso y para ser todavía ser más fuertes en casa", dictaba Koke en la comparecencia ante los medios previa al encuentro ante el Union SG.

En este período también ha sobresalido la figura de un siempre fiable Jan Oblak. Uno de los abanderados del Atlético de la última década resiste bajo la portería del Metropolitano y continúa siendo decisivo para los intereses de su equipo. Ya ante Osasuna protagonizó una parada ganadora en el tiempo de descuento, también ante el Betis lideró la resistencia defensiva de los rojiblancos para poder sumar los tres puntos ante el quinto clasificado de LaLiga. Porque si algo había perdido el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone era esa capacidad defensiva que lo hizo grande en el pasado. Y con el regreso de Giménez y la mejor versión de Oblak se recupera la esencia de un Atlético grande.