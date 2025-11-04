Almeida exporta a Buenos Aires la incubadora de videojuegos de 'Madrid in Game'

Buenos Aires desarrollará un vivero de desarrollo de videojuegos inspirado en el modelo de 'Madrid in game', reforzando la presencia de la capital de Argentina en el sector del gaming, uno de los más pujantes del mundo, tal y como ha anunciado este martes el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, en una rueda de prensa conjunta con el Jefe de Gobierno de la ciudad porteña, Jorge Macri, durante su primera visita institucional en el país.

"Ese proyecto que nosotros comenzamos en 'Madrid in game' ahora será también 'Buenos Aires in game'", ha avanzado el regidor popular ante los medios locales, dando así la oportunidad de "conectar en un sector estratégico" con "una grandísima capacidad" de crecimiento económico y de atracción de talento.

'Buenos Aires in game' seguirá los pasos de la incubradora madrileña, la gran apuesta hasta la fecha del Gobierno de Almeida por potenciar la industria del videojuego madrileña y convertirla en referente internacional. Ambos clúster de innovación reforzarán proyectos conjuntos en gaming, e-sports y realidad virtual, además de coordinar la presencia en citas relevantes de la industria como la TechWeek impulsada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Una "autopista" de talento

La iniciativa se enmarca en una agenda más ambiciosa de cooperación económica y de innovación entre las dos capitales, que incluye el intercambio de buenas prácticas en la modernización de mercados gastronómicos y otros espacios urbanos, y un refuerzo del trabajo común en economía circular, digitalización e inclusión tecnológica.

Bautizado como 'Puentes de Talento', este programa pretende convertir a Madrid en nodo estratégico entre Europa e Iberoamérica. Una "autopista" por la que fluya el talento de forma recíproca, en palabras del edil madrileño. y que comenzará a concretarse a partir del próximo mes de diciembre, cuando la vicealcaldesa, Inma Sanz, viajará a la capital argentina para reunirse y profundizar en su desarrollo.

El refuerzo del vínculo político y económico contiuará en los próximos días con la participación de Almeida en la XXI Asamblea General de la UCCI y el Foro Ciudades Iberoamericanas, donde se debatirán líneas de trabajo en innovación digital, inclusión social, cultura y acción climática.