Alcobendas lidera la reforestación regional con la primera entrega de plantas del convenio entre Comunidad y Federación de Municipios de Madrid

El Monte Valdelatas de Alcobendas amanece este martes con nuevos vecinos. Un total de 5.288 plantas silvestres autóctonas del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) ha recibido el municipio que serán distribuidas en diferentes zonas verdes con el fin de "ser más verde todavía y más sostenible", ha subrayado la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara durante la presentación del convenio firmado entre la Comunidad de Madrid, a través de IMIDRA y la Federación de Municipios de Madrid (FMM) para la plantación y reforestación con especies autóctonas en municipios de la región. Por lo que, Alcobendas se convierte así en el primer municipio madrileño en recibir plantas dentro de este acuerdo, suscrito en enero de este año.

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara plantando el primer árbol de los 5.000 ejemplares entregados por la Comunidad de Madrid. / EPE

Un compromiso con la biodiversidad regional

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo ha destacado la importancia de la colaboración institucional para la conservación de especies autóctonas. "Hoy ponemos de manifiesto la importancia de la colaboración entre las instituciones, en este caso la Comunidad de Madrid a través del IMIDRA, la Federación de Municipios y un municipio como Alcobendas", ha señalado Novillo, quien ha subrayado que estas plantaciones son "las más adecuadas a las condiciones climatológicas y a los suelos de la región", lo que garantiza su perdurabilidad y su contribución a mejorar la biodiversidad municipal.

El convenio, al que ya se han adherido 35 municipios madrileños y del que 19 han presentado su solicitud para recibir ejemplares, tiene como objetivo favorecer el medio ambiente, la conservación de especies vegetales en peligro o de especial interés y el desarrollo rural. En esta primera fase, la Comunidad de Madrid entregará un total de 25.000 plantas silvestres en toda la región.

Alcobendas recibe más de 5.000 ejemplares autóctonos

La ciudad de Alcobendas ha sido la primera en recibir 5.288 ejemplares, entre los que destacan madroños, jaras, retamas, cantueso, romero, tomillo, guillomo, aladierno y endrino. Durante los próximos tres años, el IMIDRA entregará a Alcobendas más de 24.000 arbustos procedentes del banco de Germoplasma de Flora Silvestre de la Isla Forestal de Madrid (BIFORMAD). La alcaldesa ha expresado su satisfacción por ser la ciudad elegida para presentar esta iniciativa.

"Mis palabras son de agradecimiento porque gracias a este convenio, Alcobendas es una ciudad más verde todavía y más sostenible", ha afirmado García Alcántara, quien ha destacado que "los arbustos captan más CO2 que muchas especies de árboles", lo que supondrá "una gran mejora de nuestras infraestructuras verdes, una disminución de la huella de carbono y, en definitiva, una mejora del ecosistema y de la calidad de vida de todos nuestros vecinos".

Especies adaptadas y resistentes a incendios

Preguntado por los incendios forestales que han afectado a la región este año, el consejero Novillo ha asegurado que la selección de especies tiene en cuenta este factor. "Trabajamos en todos los ámbitos con ese objetivo de la protección de los ecosistemas desde el punto de vista de los incendios forestales, que es la mayor amenaza que tienen en toda la parte mediterránea", ha explicado. Además, Novillo ha añadido que en los próximos años se multiplicará por 20 la intervención en los montes madrileños "para que puedan estar sanos y sean más resistentes a la llegada de los incendios". Además, ha señalado que se buscan "especies que sean algo más resistentes y ayuden al cuerpo de bomberos a mitigar los posibles incendios".

Tras la presentación del convenio, las autoridades colaboraron en la primera plantación simbólica de un madroño en el Monte Valdelatas. En los próximos días, el resto de las especies se repartirán a través de las empresas SEROMAL, El Ejidillo, Licuas y Sorigué para su distribución en diferentes zonas verdes de Alcobendas, incluidos varios colegios públicos que han solicitado recibir estos ejemplares.

Una ciudad cada vez más sostenible

Por su parte, la alcaldesa ha recordado que Alcobendas cuida "muchísimo los espacios verdes" y ha anunciado que la próxima semana se aprobará el proyecto de plan parcial de Los Carriles, un nuevo desarrollo urbanístico de 8.600 viviendas que demuestra que "no está reñido ser una ciudad sostenible, una ciudad verde, con un nuevo proyecto urbanístico". Además, ha mencionado la inversión de 12 millones de euros en el nuevo parque forestal Princesa Leonor, cuyas obras comenzaron en mayo, que junto al Monte Valdelatas conformará los "dos pulmones verdes" de la ciudad.

Los arbustos proceden de los viveros del IMIDRA en Arganda del Rey y El Escorial, que producen anualmente 100.000 plantas especializadas en especies autóctonas. Estas plantas están cultivadas a partir de semillas recolectadas de manera controlada para asegurar que los ejemplares estén perfectamente adaptados a las condiciones climáticas donde se planten. El IMIDRA realizará además un seguimiento de todas las plantaciones para observar su desarrollo vegetativo y adaptación al medio, con el fin de llevar a cabo posteriores estudios que contribuyan a la conservación de la biodiversidad regional.