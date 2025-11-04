Adiós al talonario: Muface activa la receta electrónica en Madrid para 170.000 mutualistas

Los 170.000 mutualistas de Muface de la Comunidad de Madrid se benefician a partir de este martes de la receta electrónica para la asistencia concertada a través del Sistema Integrado de Receta Electrónica de Muface (Sirem), que permite a los mutualistas retirar sus medicamentos en las farmacias de la región sin necesidad de talonario ni recetas físicas.

La primera dispensación de la receta electrónica de Muface ha tenido lugar en la farmacia de la Dra. Beatriz Collado ubicada en la calle del Maestro Ángel Llorca, en un acto que ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín; la directora general de Muface, Myriam Pallarés; la secretaria general del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cfcof), Raquel Martínez; y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Manuel Martínez del Peral.

En declaraciones a los periodistas, Martín ha manifestado que la nueva dispensación electrónica de Muface es "un paso adelante, un esfuerzo más de digitalización, de transformación, de modernización, en favor de que el conjunto del sistema se vea beneficiado", tanto para las farmacias como para los propios médicos, como también para los consumidores, con el fin de que "este trámite se resuelva de una manera más ágil y más sencilla".

De este modo, la Comunidad de Madrid se unirá a Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra, Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, que cuentan ya con este servicio.

Con la adhesión de la Comunidad, un total de 463.359 mutualistas de toda España podrán acceder a esta opción. Desde el inicio de su implantación en las diferentes autonomías en 2020, se han realizado ya 974.493 prescripciones y 2.509.332 dispensaciones con este sistema.

"Hemos desplegado la receta electrónica en 11 comunidades autónomas y en dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla", ha subrayado la secretaria general del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, quien ha añadido que en este mes "se incorporará País Vasco, y ya solo quedarían cuatro comunidades autónomas para concluir el objetivo final que es que todo el proyecto esté desplegado en todo el territorio nacional".

Durante el acto, en el que se realizaron dispensaciones de medicamentos a dos mutualistas (uno perteneciente a Adeslas y otro a Asisa) a través del nuevo sistema, los representantes de las diferentes instituciones analizaron cómo la extensión de la receta electrónica de Muface para la asistencia concertada a la Comunidad de Madrid supone "un avance definitivo para su consolidación".

En este sentido, Pallarés ha afirmado que "la transformación digital persigue facilitar la vida a las personas" y que, "con la estrecha colaboración de farmacias, médicos y entidades, se persigue hacer más trazable, seguro y susceptible de control el proceso de prescripción y dispensación".

"Sobre todo que nuestros y nuestras mutualistas no tengan que desplazarse ni realizar trámites burocráticos que a partir de hoy, y progresivamente, serán superfluos, como la petición de talonario o la tramitación de visados", ha subrayado la directora general de Muface.

Por otro lado, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, ha agradecido el "intenso trabajo" realizado junto con el Consejo General y Muface para mejorar "la asistencia que ofrece la red oficial de oficinas de farmacia".

Desde el COFM han indicado que la formación "resulta esencial para que los farmacéuticos conozcan a fondo cómo funciona el Sirem y qué procesos encierra". Para ello, con anterioridad a la entrada en funcionamiento del nuevo sistema, el Colegio ofreció a sus colegiados una sesión formativa e informativa en la que se abordaron los principales aspectos técnicos y asistenciales de la nueva herramienta.

La sesión híbrida (presencial y online), se celebró este lunes en la sede del Colegio y contó con la participación de 1.100 farmacéuticos. Asimismo, el COFM dispone de materiales didácticos sobre el nuevo sistema Sirem que están a disposición de sus colegiados con el objetivo de "facilitar la entrada en funcionamiento del nuevo sistema", ha recordado el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid en un comunicado.