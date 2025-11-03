La Universidad Complutense inaugura su instituto tecnológico en la ciudad china de Wuhan

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) continúa ampliando su presencia global con la creación del WUST-Madrid Complutense Institute (WMCI), un nuevo centro conjunto promovido junto a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan.

En concreto, se trata de una cooperación estratégica entre ambas universidades de China y España que impulsa el avance en inteligencia artificial, estadística aplicada, ciencia de datos y otras áreas estratégicas, a través de programas de grado impulsados y reconocidos por ambas instituciones.

Aprobado el pasado mes de mayo por el Ministerio de Educación de China, el WMCI es el primer centro de estas características desarrollado por una universidad española en colaboración con una universidad china, "marcando un hito en la cooperación académica internacional", han destacado desde el.

En un comunicado, la universidad ha explicado que esta colaboración fomenta "la investigación, la formación de profesionales con una visión global y el fortalecimiento del vínculo académico, promoviendo la excelencia educativa en un entorno internacional de innovación y conocimiento compartido".

El rector de la UCM participó este fin de semana en la ceremonia de inauguración del instituto, acompañado por decanos y vicedecanos de las Facultades de Informática y de Estudios Estadísticos.

Durante la visita institucional, las autoridades conocieron las instalaciones que albergarán el WMCI, equipadas con tecnología avanzada y diseñadas para favorecer el aprendizaje y la colaboración internacional. En el acto inaugural, el rector tuvo además la oportunidad de saludar a los 300 estudiantes que ya han comenzado sus estudios en el centro.

Ubicada en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei y la ciudad más grande del centro de China, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan (WUST) es una universidad local de alto nivel cofundada por el Gobierno Popular de la provincia de Hubei y el Ministerio de Educación de la República Popular China. "Esta alianza entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan abre nuevas oportunidades para la educación y la investigación del futuro, consolidando el compromiso de la UCM con la excelencia y la cooperación internacional", ha subrayado la Complutense en un comunicado.