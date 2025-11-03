El transporte sanitario de Madrid convocará una huelga antes de fin de año por "los abusos" en el sector

Los sindicatos UGT, CC.OO. y USO han anunciado que convocarán una huelga en el transporte sanitario urgente y no urgente en la Comunidad de Madrid antes de finalizar el año. La movilización busca denunciar los abusos laborales y la precariedad en el sector.

Retrocesos en derechos laborales

Los sindicatos han acusado a la patronal de romper las negociaciones del nuevo convenio colectivo e imponer medidas que suponen un retroceso en los derechos de los trabajadores. Entre las más destacadas están:

Eliminación del complemento salarial por incapacidad temporal (IT) , que cubre solo el 60 % del salario, incentivando que los trabajadores sigan laborando hasta enfermar.

, que cubre solo el 60 % del salario, incentivando que los trabajadores sigan laborando hasta enfermar. Subidas salariales muy por debajo del IPC , condicionadas al absentismo , penalizando a quienes enferman o cuidan familiares.

, condicionadas al , penalizando a quienes enferman o cuidan familiares. Rechazo a mejoras históricas como el aumento de la nocturnidad, antigüedad o plus convenio, mientras la patronal obtiene mayores beneficios.

Este domingo, los trabajadores participaron en una asamblea informativa sobre la negociación del convenio, actualmente suspendida. UGT ha subrayado que los sindicatos no pueden consentir que la patronal reste derechos ya conseguidos.

Además, los sindicatos advierten que muchas empresas adjudicatarias de concursos públicos de transporte sanitario alegan dificultades económicas, aunque aún les queden varios años de contrato. Estas subastas a la baja generan precariedad, manteniendo los beneficios de las compañías mientras las plantillas sufren recortes y condiciones laborales más duras.

El sector también enfrenta problemas de prevención de riesgos laborales, pese a la alta carga física y exposición diaria a riesgos biológicos. Las compañías buscan reducir complementos por IT sin invertir en seguridad, mientras se niegan a pactar subidas salariales que recuperen el poder adquisitivo perdido, a reducir la jornada laboral o a mejorar las condiciones de nocturnidad y antigüedad.

Impacto en la asistencia sanitaria

Los modelos de gestión de algunas empresas afectan negativamente a la calidad de la atención sanitaria, reduciendo la personalización del servicio. La diputada de Más Madrid, Mariana Arce, denunció la sobrecarga de trabajo: jornadas de 12 a 14 horas, salarios congelados, alta rotación y plantillas insuficientes para cubrir la demanda real. Criticó que la patronal se levantó de las mesas de negociación, proponiendo retrocesos en derechos básicos, especialmente la eliminación del complemento durante las bajas médicas.

Por su parte, la directora general Asistencial del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Almudena Quintana, defendió que los tiempos de recogida tras altas hospitalarias se mantienen en aproximadamente una hora, cumpliendo los pliegos de prescripciones técnicas, y destacó que en 2024 se atendieron más de 3,1 millones de urgencias hospitalarias y 4,3 millones de primeras consultas.

Ante la falta de avances, los sindicatos han decidido convocar una huelga de todo el sector antes de fin de año, afectando tanto a traslados urgentes como no urgentes, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales del transporte sanitario en Madrid.