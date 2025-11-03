Torrejón de Ardoz endurece las reglas para los patinetes eléctricos: casco obligatorio y multas de 200 euros

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha puesto en marcha la nueva normativa de vehículos de movilidad personal (VMP), que establece obligaciones claras para los usuarios de patinetes eléctricos y prevé sanciones de hasta 200 euros para quienes incumplan la normativa.

Según el Consistorio, durante los meses de mayo y junio de 2025, la Policía Local de Torrejón de Ardoz realizó apercibimientos a los conductores que no respetaban estas normas, y a partir de ahora se aplicarán multas de 200 euros a los infractores. En el caso de los menores de 18 años, serán los padres o tutores quienes respondan por ellos.

El alcalde, Alejandro Navarro, hizo un llamamiento a la responsabilidad ciudadana: "Solicito responsabilidad ante esta nueva normativa, manteniendo las aceras, zonas estanciales, plazas y parques para los peatones, protegiendo a los colectivos más vulnerables. Todos podemos convivir en nuestra ciudad, pero es imprescindible que cumplamos los derechos y obligaciones que cada uno tenemos".

Principales restricciones para patinetes eléctricos

La normativa establece que:

Es obligatorio circular con casco homologado y solo puede viajar una persona por vehículo .

y solo puede viajar . Está prohibido conducir bajo los efectos de alcohol o drogas , y los conductores deben someterse a las pruebas de detección que requieran las autoridades.

, y los conductores deben someterse a las pruebas de detección que requieran las autoridades. No se puede circular por aceras, calles peatonales, plazas ni parques , únicamente por la calzada con un límite de 25 km/h o por el carril bici , siempre que el vehículo tenga iluminación delantera y trasera .

, únicamente por la con un límite de o por el , siempre que el vehículo tenga . En conducción nocturna se exige el uso de luces o prendas reflectantes .

. Queda prohibido el uso de teléfono móvil o auriculares mientras se conduce.

Aspectos pendientes de regulación nacional

Otros aspectos, como la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil, la necesidad de realizar un curso o contar con un carnet específico, así como la creación de un registro municipal de patinetes eléctricos, dependerán de futuras disposiciones del Gobierno de España, que ha anunciado que se aprobarán de forma inmediata.

Con esta normativa, Torrejón de Ardoz busca garantizar la convivencia segura entre peatones y usuarios de patinetes eléctricos, evitando accidentes y sancionando comportamientos de riesgo en la vía urbana.