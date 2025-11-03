El Real Madrid, a examen: seis partidos seguidos lejos del Bernabéu

La reciente victoria del Real Madrid ante el Valencia (4-0) y los triunfos cosechados durante el mes de octubre han relanzado y, sobre todo, estabilizado el proyecto de Xabi Alonso, que recibió un sonoro correctivo a manos del Atlético de Madrid en el derbi del Metropolitano. Desde entonces, son seis encuentros, todos ellos saldados con victoria, incluido el clásico liguero ante el Barça, que permite al conjunto blanco abrir una brecha de cinco puntos respecto a su rival en la lucha por el título. Ahora, el equipo dirigido por Xabi Alonso afronta un mes de competición cargado de compromisos a nivel nacional e internacional, en el que todos ellos se disputarán lejos del Santiago Bernabéu: Liverpool, Rayo Vallecano, Elche, Olympiacos, Girona y Athletic Club.

Liverpool y Olympiacos, en Champions

En lo que a la máxima competición de clubes respecta, los blancos visitarán Anfield (martes, 21:00 horas) para medirse al Liverpool en la cuarta jornada de la fase liga. Una nueva prueba de máximo nivel para medir al equipo dirigido por Xabi Alonso tras la victoria ante el Barça. El conjunto blanco se desquitó de la racha de derrotas que acompañaba al equipo en los partidos grandes durante la pasada temporada, pero también bajo las órdenes de Xabi ante PSG y Atlético de Madrid. El Real Madrid se mide a un rival directo en la lucha por ocupar las primeras plazas del top8 de la clasificación, que da acceso a la clasificación directa a los octavos de final y aporta ventaja de campo en las futuras eliminatorias. Los madridistas suman nueve puntos y ocupan el quinto puesto, empatado junto a Bayern, PSG, Inter y Arsenal.

Los blancos disputan la quinta jornada en Atenas. El Olympiacos de José Luis Mendilibar no podrá fácil las cosas al equipo de Xabi Alonso en el Georgios Karaiskakis. Ya se midieron hace tan solo unas semanas al Barça en Montjuic y, pese a llevarse una goleada abultada, los griegos compitieron de tú a tú al conjunto culé hasta el minuto 60 de partido, momento en el que se quedaron con un futbolista menos. El equipo rojiblanco aún no conoce la victoria en esta fase liga de la Champions, pero un viaje a Grecia siempre es complicado. Si el conjunto blanco suma seis puntos en estos dos enfrentamientos dejará muy encarrilada su clasificación a octavos de final, a falta de medirse a Manchester City, Mónaco y Benfica en las últimas tres jornadas de competición.

Carrusel a domicilio en LaLiga

En el campeonato doméstico, el actual líder de la competición visita el estadio de Vallecas este domingo (16:15 horas) para medirse al Rayo Vallecano. El equipo de Íñigo Pérez, tras un inicio de temporada complicado, en el que no se obtuvieron los resultados esperados, ha recuperado su mejor cara. Se encuentra a dos puntos de las plazas que dan acceso a competición europea, hito que ya consiguieron la pasada temporada. Los madridistas afrontarán el encuentro tras medirse al Liverpool, mientras que los vallecanos lo harán tras recibir al Lech Poznan en Conference League.

La siguiente jornada, ya después del parón de selecciones, los de Xabi Alonso visitan al Elche, una de las sensaciones en el arranque del campeonato. El equipo dirigido por Éder Sarabia, al igual que el Rayo Vallecano, sigue la estela de los equipos que ocupan plaza europea. Los ilicitanos son el sexto mejor equipo de la competición como local y reciben al conjunto blanco que, hasta la fecha, se consagra como el mejor visitante de la categoría.

En este último compromiso del mes de noviembre, el Real Madrid visita a un Girona en puestos de descenso. El equipo de Michel tan solo ha sumado siete puntos como local en la presente temporada. En el último enfrentamiento en Montilivi, no pudo pasar del empate ante el Real Oviedo tras verse por delante en el marcador a falta de escasos minutos para el final del encuentro. Con la visita al conjunto catalán, el equipo de Xabi Alonso pondría fin a un exigente mes de noviembre que espera resolver con nota, como ya hiciera el pasado mes venciendo a Kairat Almaty, Villarreal, Getafe, Juventus y Barça, sumando un pleno de victorias con trece goles a favor y tan solo dos en contra.

Ya en diciembre, el equipo de Xabi Alonso visitará San Mamés para medirse al Athletic Club. Así lo confirmó LaLiga el pasado jueves, con el objetivo de recuperar la jornada perdida por ambos conjuntos a causa de la Supercopa de España que se disputará entre el 7 y el 11 de enero en Arabia Saudí. El conjunto blanco culminará con el encuentro en 'La Catedral' una gira de seis encuentros consecutivos lejos del Santiago Bernabéu.