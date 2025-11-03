Madrid sigue ampliando su zona SER: un barrio de Usera estrena parquímetros este lunes

El barrio de Zofío, en el distrito de Usera, estrena este lunes 3 de noviembre las 1.800 plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) para residentes, con 1.700 vecinos que ya se han dado de alta en el sistema para estacionar sin límite de tiempo y pagando una tasa anual de 24,60 euros, ha detallado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

"Aquí había un problema grave de aparcamiento y estacionamiento. Era un sitio en el que había una fuerte presión por parte de los visitantes a la ciudad de Madrid que acudían a este barrio y aparcaban, de tal manera que los vecinos no podían estacionar. Esto protege y hace que no sólo sea un instrumento para regular el estacionamiento sino sobre todo para proteger al vecino donde hay una fuerte demanda sobre la oferta de estacionamiento", ha destacado Carabante.

El delegado la ha definido como "una tasa razonable" y se demuestra con el hecho de que "hay dos coches dados de alta por cada una de las plazas", una opción muy atractiva también para quien hasta el momento tiene una plaza de aparcamiento alquilada.

Las 1.800 plazas de Zofío se suman a las 41.000 puestas en marcha a lo largo de los dos mandatos bajo la Alcaldía de José Luis Martínez-Almeida. El SER llega de este modo a 55 de los 131 barrios de la ciudad, de los que 17 son nuevos.

El delegado ha anunciado que la zona de Zofío conocida como el 'Triángulo de los Cereales' se incorporará como potencial barrio SER, en función de lo que demande la vecindad, en la modificación de la ordenanza de Movilidad, que previsiblemente entrará en vigor en el primer semestre de 2026.

El titular de Movilidad ha remarcado que "hay una demanda creciente de instalación del SER porque es un sistema que protege al vecino". "Los residentes a veces nos lo piden de una manera importante. La idea es ampliarlo en la medida de lo posible, pero siempre con plenas garantías. Y para que tengamos plenas garantías tiene que estar incorporado en ese anexo de la ordenanza", ha indicado.